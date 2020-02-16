Нижегородцы включились в разработку собственных поправок в Конституцию РФ Политика

Нижегородцы включились в разработку собственных поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщила председатель региональной избирательной комиссии Оксана Кислицына на заседании Эксперт-клуба ФоРГО 18 февраля 2020 года.

Участники дискуссии, организованной Нижегородским филиалом Фонда развития гражданского общества, в большинстве своем поддержали идею необходимости совершенствования Конституции РФ.

Напомним, что предложение внести поправки в Конституцию предложил президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. "Считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституции Российской Федерации", - резюмировал президент.

В ходе заседания Эксперт-клуба специалист по конституционному праву, доцент ННГУ им. Н.И.Лобачевского Наталья Кирюшина, заметила, что вопрос внесения поправок в Конституцию назрел давно, ведь документ 1993 года "страдает существенными недостатками". Она считает, что период, когда "к Конституции было страшно прикоснуться в связи с возможными общественными волнениями" остался в прошлом.

Один из участников дискуссии – профессор Андрей Дахин, предположил, что нынешняя хаотичность информационного процесса, вызванного принятием поправок в Конституцию, связана с тем, что общество забыло о существовании главного закона страны. "Конституция долгое время была в темном углу". Поэтому, по мнению А. Дахина, организация обсуждения поправок должна выполнить просветительскую функцию.

В свою очередь, директор ИМОМИ ННГУ им. Н. И. Лобачевского, профессор РАН Михаил Рыхтик, заметил, что сейчас очень важно поблагодарить общество за проявленный интерес, но процедуру голосования следует перенести. Как политолог-американист М. Рыхтик напомнил, что в США поправки в Конституцию обсуждаются и принимаются два-три года.

Социолог Александр Прудник обратил внимание на разность оценок содержания поправок. Широкие слои населения интересует "пакет социальных гарантий", а элиты обсуждают вопросы распределения власти, сообщил он. Это говорит о расколе, который существует в российском обществе.

Развивая тему, предложенную Прудником, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов предположил, что именно интересами элит обусловлен конспирологический уклон обсуждения поправок. Население же страны демонстрирует поддержку инициатив Путина, о чем свидетельствуют результаты опроса проведенного ЛЕВАДА-ЦЕНТР по заказу Фонда развития гражданского общества. Данные январского опроса показали, что около 64% выразили готовность принять участие во всенародном голосовании, при этом 72% поддержали бы инициативу президента РФ.