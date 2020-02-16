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Экономика

Глеб Никитин и делегация из Японии обсудили направления сотрудничества

19 февраля 2020 16:29  [419] Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с представителями Федерации экономических организаций Японии "Кайданрэн". Стороны обсудили вопросы экономического, гуманитарного сотрудничества и взаимодействия в области повышения производительности труда.

Ранее стало известно, что по итогам 2019 года Нижегородская область увеличила экспорт в Японию на 34% - до $11 млн. Товарооборот составил $80 млн.

"В Год японо-российских межрегиональных и побратимских обменов, который был объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, это первый визит, который совершает японская делегация после заседания рабочей группы в Москве. И это признак того, насколько серьезно коллеги относятся к нашему сотрудничеству. С участием японского капитала на территории Нижегородской области уже успешно реализовано шесть инвестиционных проектов на общую сумму более 470 млн долларов. Сегодня мы заинтересованы в локализации японских производств в Нижегородской области", - сообщил Глеб Никитин.

Фото: Александр Воложанин

"Кроме того, Япония – признанный лидер в области производительности труда. Нас также можно считать лидерами по реализации национального проекта "Повышение производительности труда" в России. Нижегородской и японской стороне будет полезно сотрудничество между нашим проектным офисом, РЦК и японским центром, министерством промышленности Японии, промышленными компаниями, которые могут поделиться своим опытом в части повышения производительности труда", - продолжил губернатор.

Кроме того, в рамках визита делегация посетит технопарк "Центр инновационного развития" на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского, где будут продемонстрированы новейшие научные разработки и промышленные достижения Нижегородской области.

Приоритеты сотрудничества таковы: искусственный интеллект, квантовые вычисления, медицина, предиктивная диагностика, онкология. Японская сторона выразила готовность предложить проекты на концессионной основе в области общественного транспорта.

В состав делегации вошли 38 человек, в том числе представители таких крупнейших японских корпораций, как Мицубиси, Тошиба, Хитачи, Джетро, Соджиц, Японские авиалинии и многие другие. Делегацию возглавил председатель Японо-Российского комитета по экономическому сотрудничеству, председатель совета директоров компании "Марубени" Тэруо Асада в сопровождении Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в России Тоёхисы Кодзуки.

В департаменте внешних связей правительства Нижегородской области подчеркнули, что представители "Кайданрэн" выбрали Нижегородскую область единственным регионом для посещения.

"Мы обратили внимание на Приволжский федеральный округ, потому что экономический рост округа в целом превышает средний показатель по стране в 2 раза, и остановились на Нижегородской области. Здесь уже работают японские компании, причем в таком направлении, как автопром, в котором очень сильна Япония. И мы увидели много общего", - отметил Тэруо Асада.

Ранее корпорация развития Нижегородской области представила в ходе бизнес-миссии в Японии инвестпотенциал региона.

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