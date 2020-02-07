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Экономика

Сергей Малов: "К нам приезжает очень представительная делегация из Японии"

11 февраля 2020 12:50  [50] Экономика

Представитель МИД РФ в Нижнем Новгороде Сергей Малов рассказал Руслану Станчеву в программе "Герои Волги" о визах, коронавирусе и международных связях с Нижним Новгородом.

- 10 февраля отмечается День дипломатического работника. С какими результатами подходите к этому празднику, какие вопросы удалось решить и какие задачи ставите перед вашим ведомством?

- День дипломатического работника - учрежден в 2002 году. В 1549 году, как раз 10 февраля, Иван Грозный назначил на посольский приказ подьячего Ивана Висковатого. Его, как отмечают некоторые источники, в последствие посадили на кол, но никаких подтверждений этому нет…

А если серьезно, то большой толчок развитию Нижнего Новгорода и нам дал Чемпионат мира по футболу. Думаю, что долго буду помнить 2018 год. У территориального органа МИДа, это мы, появился консульский пункт в аэропорту Нижнего Новгорода "Стригино". В 2019 году мы там оформили 60 виз. Это дает возможность оформлять визы непосредственно в пункте пересечения границы при прилете в Нижний Новгород.

Мы совместно с руководством регионов, городов и аэропортов ПФО добиваемся прямых международных авиационных сообщений. Отмечу, что в марте" Уральские авиалинии" начнут регулярное авиасообщение Нижнего Новгорода с Прагой. Нам очень бы хотелось, чтобы якорные авиакомпании вернулись к нам. И то, что у нас есть консульский пункт – один из критериев открытия прямых авиасообщений.

- Один из важный вопросов – тема коронавируса, которая будоражит всю планету. Что по линии вашего ведомства делается, чтобы предотвратить появление здесь этого вируса, какие действие предпринимаете?

- К сожалению, первый случай коронавируса зарегистрирован уже у нас в России. Этого, конечно, следовало ожидать. Самое главное, как быстро сейчас найдут лекарство, как с ним бороться.

Российские граждане, которые находились в Китае, практически все выехали. Есть распоряжение президента РФ Владимира Путина направить дополнительные самолеты для их эвакуации. Российское Посольство в Пекине ситуацию держит на контроле. Нам известно кто и где находится. Но, скажу, далеко не все изъявляют желание выехать из Китая, считая, что паника преувеличена и при соблюдении мер предосторожности совершенно не обязательно покидать страну.

- Министерство образования Нижегородской области тоже подключилось. Они помогают студентам вернуться на Родину...

- Наши студенты уже вернулись. Это были студентки Мининского университета.

Вообще, существует несколько мнений относительно коронавируса и его распространения. Кто-то говорит о том, что это все преувеличено, кто-то, наоборот, в взволнованном состоянии. Вы знаете, что распоряжением правительства РФ закрыты пункты пропуска на Дальнем Востоке – это называется "закрыты границы". Максимально сжато авиа- и железнодорожное сообщение. Это сделано для того, чтобы исключить контакты, и те, кто приезжают – две недели должны находиться на карантине.

- Можно сказать, что максимальное количество тех мер, которые соответствуют ситуации, приняты?

- Конечно. И в России, и в Нижегородской области также. Главное – не паниковать.

- МИД всегда было связано с внешнеэкономической историей. Это же не только переговоры на уровне политики, но и экономика. Нам больше интересна экономика Нижегородской области. Одна из задач, которые ставит перед нами губернатор региона Глеб Никитин - привлечение инвестиций, в том числе и иностранных. В Сингапуре нижегородский "Оргхим" открыл производство…

- Глеб Никитин, когда докладывал на Совете глав субъектов при министре иностранных дел в январе, был отмечен министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Глава МИДа отметил это как наиболее удачный проект.

- В этой части вы видите изменения, ощущаете "движуху" в этом направлении? Вы первый же "на границе".

- Драйва все время хочется. Хочется, чтобы к нам ездили с деньгами. Но без контактов – нет контрактов! Если ничего не делать, тогда ничего и не получится.

Если из того, что задумано получается несколько серьезных проектов, тогда нам двери открыты, о нас узнают и идет положительная информация. Это главное для имиджа. И, на мой взгляд, сегодняшняя власть в регионе максимально делает так, чтоб наш город и регион были открыты для мира, и также делают все возможное, чтобы к нам ехали.

В феврале к нам приезжает очень представительная делегация из Японии - Кейданрэн. Это аналог Российского союза промышленников и предпринимателей. Туда входят руководители всех крупнейших корпораций Японии, они тесто связаны с властью. Они будут находиться 2 дня в Российской Федерации. Первый день в Москве по линии РСПП, второй день – всего один регион в России – это Нижний Новгород. Сопровождает их посол Японии.

Представители бизнеса Японии – участники делегации встретятся с полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым, губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Будет масштабное мероприятие на базе ННГУ им.Лобачевского. Они молодцы и в плане межвузовских контактов, и в плане того, как работают на мировых площадках.

- Вы сейчас рассказали о визите Японской делегации. Значит им здесь интересно, значит им есть за что зацепиться и у них есть желание сюда инвестировать и здесь созидать?

- Да, вы все правильно говорите. Но главное еще, правильно себя предложить и правильно презентовать. Нижегородский губернатор Глеб Никитин в этом плане весьма успешно действует. Всегда приезжают к кому-то, и всегда встречаются с конкретными людьми. Роль личности здесь однозначна.

- Приняты некоторые изменения о правилах ввоза наличных денег в страны ЕврАзЭс. Что изменится?

- Речь идет об определённых правилах провоза наличных средств от 10 до 100 тысяч долларов США. Те документы, которые требовались и раньше для вывоза, они остаются без изменений. А свыше 100 тысяч долларов - требуется серьезное обоснование. Это и борьба с коррупцией, и финансирование международного терроризма. Эти меры правильные, они не носят ограничительного характера, а вносят возможность понять происхождение средств, и ограничивают желание вывести деньги за границу.

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