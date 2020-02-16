Мемориальные доски установят в Нижнем Новгороде в память о Федоре Митенкове и Константине Ракутине Общество

Мемориальные доски установят в Нижнем Новгороде в память о Федоре Митенкове и Константине Ракутине. Соответствующие инициативы отражены в проектах решения Гордумы. Решение будет принято на заседании 26 февраля 2020 года.

Предложено увековечить память Федора Михайловича Митенкова, выдающегося ученого, руководителя работ по созданию ядерных энергетических установок, Героя Социалистического Труда, академика РАН, лауреата Ленинской премии, дважды лауреата Государственной премии, лауреата Международной премии "Глобальная энергия", Почетного гражданина города Нижнего Новгорода, бывшего главного конструктора, научного руководителя Акционерного Общества "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова", установив мемориальную доску на фасаде дома № 2 по площади Горького.

АО "ОКБМ им. И.И. Африкантова" обеспечит установку, сохранность, содержание, реставрацию и ремонт мемориальной доски (по согласованию).

Также предлагается увековечить память Константина Ивановича Ракутина, выдающегося военачальника Красной Армии, Героя Советского Союза, генерал-майора, установив мемориальную доску на фасаде дома № 37 по улице Большая Покровская.

Установку, сохранность, содержание, реставрацию и ремонт мемориальной доски (по согласованию) обеспечит Нижегородская городская общественная организация ветеранов пограничной службы "Пограничное братство".

Ранее в Нижнем Новгороде открыли памятную доску морскому пехотинцу Андрею Сошелину.