Еще один павильон построят на Нижегородской ярмарке Экономика

Еще один павильон построят на Нижегородской ярмарке. Как сообщил в ходе заседания комитета Заксобрания по бюджету и налогам 20 февраля 2020 года министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов, необходимо более 450 млн рублей на ремонт первого павильона Нижегородской ярмарки и строительство еще одного здания около первого павильона со стороны ул. Совнаркомовской.



"Первый павильон ярмарки сегодня фактически в аварийном состоянии, сантехника со всей инженерной инфраструктурой - в критическом. Будут вложены средства в создание новых инженерных коммуникаций, будут сделаны пожарные выходы, здание доведено до необходимых эксплуатационных требований. На это будет направлено свыше 150 млн рублей", - пояснил министр.



Что касается здания нового павильона, то его будут строить на том фундаменте, который был возведен ранее и находится за синим забором. Площадь павильона составит порядка 4 тысяч кв.метров. Строительство уже началось.



"Это достаточно серьезная экономия. Стоимость павильона — немногим больше 300 млн рублей. На наш, взгляд, это оптимальный расход средств. В настоящее время мы потеряли очень много конгрессно-выставочных мероприятий из-за того, что у нас не те условия и что-то не устраивает организаторов выставок", - добавил Сергей Баринов.



Как пояснил председатель комитета Заксобрания по бюджету Александр Шаронов, сейчас в Нижнем Новгороде нет ни одного подходящего конгресс-холла для проведения масштабных мероприятий.



"Вопрос развития ярмарки достаточно серьезный. Это знаковый объект. В прошлом году была разработана новая концепция развития ярмарки, заменена команда. Это должно дать толчок для проведения конгрессно-выставочной деятельности", - уточнил депутат.



Максим Соловьев был назначен генеральным директором Нижегородской ярмарки в сентябре прошлого года. Ему поручено сконцентрироваться на анализе финансово-хозяйственной деятельности ярмарки.