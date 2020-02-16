Троих нижегородских врачей признали виновными в смерти пациента Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Троих врачей больницы №39 Нижнего Новгорода признали виновными в смерти пациента. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Суд установил, что в больницу №39 поступил 41-летний мужчина, которому изначально поставили диагноз "черепно-мозговая травма". Пациента поместили в нейрохирургическое отделение, однако лечащий врач не обследовал мужчину должным образом.

Через два дня состояние здоровья пациента ухудшилось и его, вновь не обследовав, перевели в реанимацию, где он на следующий день скончался.

Во время расследования выяснилось, что у пациента было заболевание "сахарный диабет", но при отсутствия обследования, лечащие врачи не знали об этом, и не предотвратили тяжкие осложнения. В СК отметили, что при правильном и своевременном оказании медицинской помощи на данном этапе лечения у мужчины имелась вероятность благоприятного исхода.

Суд признал троих лечащих мужчину врачей виновными в преступлении "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Двоих врачей приговорили к двум и двум с половиной годам ограничения свободы. В отношении врача-реаниматолога, признавшего вину, уголовное дело прекращено по истечению сроков давности, поскольку несчастный случай произошел в 2013 году.