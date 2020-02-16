Хит FM и Милицейская волна, возможно не будут работать в Нижнем Новгороде 25-28 февраля
Фото:
Радиопрограммы "Хит FM" и "Милицейская волна", возможно не будут работать в Нижнем Новгороде 25-28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
Также отключение радиовещания может произойти с радиопрограммами "Коммерсант FM", радио Monte Carlo и "Динамит FM".
Перерывы вещания связаны с плановыми работами на радиотелевизионной станции "Нижний Новгород" филиала РТРС "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр".
Ранее сообщалось, что в феврале-марте 2020 года могут произойти помехи и кратковременные перерывы в трансляции эфирных цифровых и аналоговых телерадиопрограмм из-за солнечной активности.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+