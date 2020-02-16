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Общество

"Хит FM" и "Милицейская волна", возможно не будут работать в Нижнем Новгороде 25-28 февраля

23 февраля 2020 12:55  [207] Общество
Хит FM и Милицейская волна, возможно не будут работать в Нижнем Новгороде 25-28 февраля

Хит FM и Милицейская волна, возможно не будут работать в Нижнем Новгороде 25-28 февраля

Фото: НИА Нижний Новгород

Радиопрограммы "Хит FM" и "Милицейская волна", возможно не будут работать в Нижнем Новгороде 25-28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Также отключение радиовещания может произойти с радиопрограммами "Коммерсант FM", радио Monte Carlo и "Динамит FM".

Перерывы вещания связаны с плановыми работами на радиотелевизионной станции "Нижний Новгород" филиала РТРС "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр".

Ранее сообщалось, что в феврале-марте 2020 года могут произойти помехи и кратковременные перерывы в трансляции эфирных цифровых и аналоговых телерадиопрограмм из-за солнечной активности.

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