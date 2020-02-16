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Общество

Запрет на ввоз животных из Китая через Россию из-за коронавируса продлен на неопределенный срок

25 февраля 2020 11:50  [385] Общество

Запрет на ввоз и транзит животных из Китая через Россию из-за коронавируса (вирус 2019-nCoV) продлен на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Данный запрет действует с 30 января текущего года. Изначально ограничение вводилось на месяц.

В частности, Россельхознадзор запрещает ввозить на территорию РФ все виды экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, (земноводных, рептилий и других), а также живых рыб и гидробионтов.

Напомним, что в Нижегородской области создан оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

Напомним также, что перелеты из Нижнего Новгорода в Китай временно отменены из-за вспышки этого вируса.

СПРАВКА:
По данным на 24 февраля во всем мире зафиксировано 79 360 случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние дни на третье место после Китая и Южной Кореи вырвалась Италия, где заболели 157 человек. По всему миру официально погибли от коронавируса 2619 человек, а 24 963 - полностью вылечились от этой болезни.

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