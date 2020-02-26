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Политика

Отстраненный от должности главы Нижегородского района Алексей Мочкаев предстанет перед судом

27 февраля 2020 09:19  [91] Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Отстраненный от должности главы администрации Нижегородского района Алексей Мочкаев предстанет перед судом. Как сообщили в региональном СУ СК, следователем второго отдела по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела в отношении Алексея Мочкаева. Отметим, что он был отстранен от должности главы администрации Нижегородского района с ноября прошлого года, назначен на этот пост в январе 2018 года. До этого работал первым заместителем главы администрации г.о.г. Бор, в 2015-2018 годах.

Алексей Мочкаев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 285 и ст. 289 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности). Кроме того, бывший директор муниципального унитарного предприятия "Борское пассажирское автотранспортное предприятие" Владимир Новиков обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, с июня по декабрь 2016 года Алексей Мочкаев, занимая должность первого заместителя главы администрации Бора, пользуясь своим служебным положением, организовал передачу имущественного комплекса МУП "Борское ПАП" в аренду по заниженной цене подконтрольному ему предприятию.

Кроме того, с ноября 2016 года по декабрь 2017 года Мочкаев, вопреки установленному запрету, принимал участие в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, с предоставлением данной организации льгот и преимуществ со стороны муниципального предприятия.

Преступная деятельность обвиняемого выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. На имущество обоих обвиняемых наложен арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Добавим, что на сайте администрации Нижегородского района информация об отстранении Алексея Мочкаева по-прежнему не размещена. Исполняющий обязанности главы, первый зам – Илья Лагутин.

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