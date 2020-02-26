Расходы увеличатся на 7,5 млрд рублей: ЗС НО приняло поправки в бюджет Нижегородской области Экономика

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области внесли изменения в областной бюджет на 2020 год, предусматривающие увеличение расходов на 7,5 млрд рублей.

Соцвыплаты при рождении детей

Так, на поддержку нижегородских семей с детьми в рамках послания президента за счет бюджета области планируется выделить 834,5 млн рублей (на условиях последующего софинансирования с федеральным бюджетом): 456,4 млн рублей планируется направить на предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3-7 лет и 78,2 млн – на предоставление выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.

Соцвыплаты по бесплатному питанию в школах

Ранее президент предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы (1-4 классы) не позднее 1 сентября 2023 года. На эти цели из бюджета Нижегородской области дополнительно будет выделено 276,6 млн рублей.

Подготовка к 75-летию Победы

Также областное правительство в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне выделяет 200 млн рублей на ремонт и благоустройство памятников воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны; более 65 млн рублей – на благоустройство площади у Вечного огня и площади у мемориала "Горьковчане – фронту" на территории Нижегородского кремля. На благоустройство мемориального комплекса "Парк Славы" в Автозаводском районе будет выделено 55,1 млн рублей.

Всего планируется отреставрировать 1 005 памятников и мемориалов. Они расположены на территориях 50 районов области. Например, на Бору планируется привести в порядок 53 объекта, в Кстовском – 46, а в Павловском районе – 43 памятника.

"Главам необходимо очень ответственно отнестись к этим работам. Времени на реставрацию совсем немного. Завершить все необходимо не позднее 6 мая", - добавил глава региона.

Другие статьи расходов

Кроме того, на проведение капремонта в муниципальных детских садах планируется направить 475 млн рублей, на мероприятия по проектированию объектов в рамках проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" - 212,6 млн рублей, на предоставление многодетным семьям сертификата на улучшение жилищных условий – 282 млн рублей, на приобретение МРТ с высоким разрешением для Нижегородской областной детской клинической больницы - 150 млн рублей, на строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске – 99,2 млн рублей.

На разработку проектно-сметной документации для проведения реставрации 33 объектов культурного наследия в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода планируется направить 93,3 млн рублей.

Основные параметры областного бюджета на 2020 год с учетом предлагаемых изменений составили:

доходы – 194,5 млрд рублей (уменьшены на 121 млн рублей);

расходы - 202,2 млрд рублей (увеличены на 7 млрд 595 млн рублей);

дефицит - 7,7 млрд рублей (увеличен на 7,7 млрд рублей).

Увеличение дефицита связано с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2020 года, которые являются источниками для увеличения расходов областного бюджета и отражаются в источниках финансирования дефицита бюджета. Увеличение дефицита в данном случае не ведет к увеличению объема государственного долга.

"В начале каждого финансового года мы распределяем остатки денежных средств, сложившиеся на 1 января. На данный момент эта сумма составляет более 7 млрд рублей, а в дальнейшем будет уточнена", - отметил председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев.