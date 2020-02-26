Срок подачи заявлений о бесплатной передаче участка в собственность нижегородским многодетным семьям продлен Общество

Срок подачи заявлений о бесплатной передаче участка в собственность нижегородским многодетным семьям продлен. Решение было принято на заседании Заксобрания Нижегородской области 27 февраля 2020 года. Инициатор - губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Суть инициативы: заявление о бесплатной передаче в собственность земельного участка, арендуемого многодетной семьей для целей индивидуального жилищного строительства (ИЖС), теперь можно будет представлять до 1 января 2024 года (продлен на 4 года).

Повод к изменениям: за прошлый год менее 50% нижегородских многодетных семей, имевших договор аренды земельного участка, обратились с заявлением в министерство имущественных и земельных отношений региона или местные администрации и оформили право собственности на ранее арендуемый земельный участок.

Также депутаты исключили из перечня документов, которые семья предоставляет вместе с заявлением о бесплатном предоставлении земельного участка, выписку из домовой книги.

"Минимущества по моему поручению последовательно работает над корректировкой нормативной базы для улучшения жилищных условий многодетных нижегородцев. Так, с 1 января 2019 года участки под ИЖС могут предоставляться семьям непосредственно в собственность, без необходимости заключать договоры аренды. Однако года для оформления такого права оказалось недостаточно. Потому мы по согласованию регионального парламента продлеваем срок до 2024 года", - подчеркнул Глеб Никитин.

Что касается именно нижегородских многодетных семей, то мэрия изменила требования для получения выплат из бюджета. Одним из требований, предъявляемым к семьям сейчас, является регистрация по месту жительства и проживание родителей в Нижнем Новгороде непрерывно (не менее 3 лет) перед рождением детей.

Теперь требование будет распространяться только на одного из родителей или одинокого родителя.

Внесение изменений позволит расширить категории семей, имеющих право на данную социальную выплату из бюджета города.

Новая мера - жилищный сертификат: также в областное Законодательное собрание был внесен еще один законопроект о жилищном сертификате для нуждающихся многодетных семей. Многодетные семьи смогут вложить средства в покупку дома или квартиры, использовать их для погашения действующего ипотечного кредита или в качестве первоначального взноса для получения ипотеки.

У нуждающейся в жилье многодетной семьи будет выбор: получить жилищный сертификат, то есть денежную выплату на улучшение жилищных условий, или получить земельный участок для ИЖС. Право на льготу будет у всех многодетных семей, ранее не получивших бесплатно земельный участок.