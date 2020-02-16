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Политика

Михаил Шаров уволен с должности главы Канавинского района

25 февраля 2020 14:40  [101] Политика
Администрация Канавинского района

Администрация Канавинского района

Фото: НИА Нижний Новгород

Михаил Шаров уволен с должности главы Канавинского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Михаил Шаров уволен в связи с утратой доверия.

Напомним, что в отношении чиновника, а также его заместителя Эдуарда Цветкова возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Получение взятки группой лиц" (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ)

Следователи полагают, что подозреваемые получили взятку в размере 150 тысяч рублей от жителя Нижнего Новгорода, которому обещали не препятствовать в торговле на территории Канавинского района с нарушением порядка.

Позже стало известно, что взяткодатель - это предприниматель по имени Владимир Ручка. 30 января 2020 года его заключили под стражу.

Михаила Шарова также арестовали и заключили под стражу до 25 марта 2020 года. Эдуарду Цветкову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следственного комитета, вину Михаил Шаров не признал.

Исполнение обязанностей главы районной администрации возложено на первого заместителя руководителя райадминистрации Александра Кулагина.

Напомним также, что "Единая Россия" приостановила членство в партии Михаила Шарова из-за уголовного дела. Эта процедура предусмотрена Уставом партии (п. 4.4.4).

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