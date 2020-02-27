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Экономика

Нижегородские власти просят федерацию оказать софинансирование при строительстве метро

28 февраля 2020 16:11  [69] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Правительство Нижегородской области направило правительству РФ обращение, в котором просят оказать софинансирование при строительстве новых веток метро. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Речь идет о строительстве линий метрополитена от станции "Горьковская" в район станций "Оперный театр" и "Сенная".

В минтрансе добавили, что предполагаемые к строительству объекты являются финансовоемкими требуют средства федерального бюджета. В целом, строительство данных линий предусмотрено в генеральном плане развития улично-дорожной сети Нижнего Новгорода.

Кроме того, создание пересадочного узла "Сенная" позволит связать несколько видов транспорта и предоставляет пассажирам возможность осуществлять пересадку на все виды городского транспорта.

Напомним, что ранее рассматривалась возможность строительства метро до Сенной по концессии за 27 млрд рублей.

Также есть планы по интеграции метрополитена в наземный общественный транспорт. Предполагается ликвидация задублированных наземных маршрутов и создание пересадочных узлов у метро.

Ранее государственная корпорация "ВЭБ.РФ" хотела принять участие в развитии нижегородской транспортной инфраструктуры.

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