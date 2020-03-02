Мэрия Москвы готовит акт приемки-передачи Нижнему Новгороду 30 б/у троллейбусов Экономика

Администрация Москвы готовит акт приемки-передачи Нижнему Новгороду 30 троллейбусов. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на своей странице в социальных сетях.

По его словам, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о передаче Нижнему Новгороду электротранспорта.

"Для нашего города это большая помощь, у нас основной подвижной состав с начала 90-х годов, и до сих пор выходят в рейс троллейбусы, которым около 40 лет. Преимущества передаваемых троллейбусов в том, что все они низкопольные, полностью исправные, на них установлено более современное оборудование, делающее ход троллейбуса плавным, а также позволяющее экономить электроэнергию", - отметил Владимир Панов.

Он также отметил, что троллейбусы будут доставлены в город после соблюдения всех необходимых процедур.

"Рассчитываем, что это будет уже в апреле", - уточнил Панов.

Напомним, 10 б/у трамвайных вагонов из Москвы будут переданы в Нижний Новгород на безвозмездной основе. В настоящее время в город доставлены два вагона. Это вторая партия.

Первую партию из 11 трамвайных вагонов Нижний Новгород получил от Москвы на безвозмездной основе в ноябре 2018 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс". Шесть из них вышли на линию в июне 2019 года. Еще два вагона находились на техобслуживании. Оставшиеся три восстановлению не подлежат - они использовались в качестве запчастей.