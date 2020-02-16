Два из десяти московских трамваев доставили в Нижний Новгород Общество

Фото: Нижегородэлектротранс

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первые два вагона из второй партии трамваев из Москвы, доставили в Нижний Новгород. Об этом сообщается в группе МП "Нижегородэлектротранс" в соцсети ВКонтакт

Речь идет о двух вагонах из запланированных десяти (модель- 71-619А).

"После оформления документов и обкатки, вагоны выйдут на городские маршруты. Планируется, что они дополнят маршруты по автозаводским линиям – это №№8, 22, 417. Мы будем стремиться уменьшать интервалы движения трамваев на линии. Эти вагоны отличаются тем, что у них электронная система управления, синхронный тяговый двигатель, который позволяет сократить потребление электроэнергии до 30%", - передает слова заместителя начальника трамвайного депо №3 Олега Демичева пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Он также добавил, что предприятие уже подготавливает и стажирует водителей для управления прибывшими из Москвы трамваев.

Ранее сообщалось, что транспортировка вагонов будет проходить за счет "Нижегородэлектротранса" по графику: два вагона в четыре дня. Эти трамваи планируется выпустить на маршруты, обслуживаемые трамвайным депо №3.

Как сообщили в МП "Нижегородэлектротранс", общий срок эксплуатации транспортных средств составляет 16 лет, переданные трамваи откатали только 10, в запасе еще 6 лет. В дальнейшем, чтобы продлить срок службы, можно будет провести капитально-восстановительный ремонт.

Напомним, дума Нижнего Новгорода одобрила принятие в собственность города второй партии московских трамваев в ноябре прошлого года.

Первую партию из 11 трамвайных вагонов Нижний Новгород получил от Москвы на безвозмездной основе в ноябре 2018 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс". Шесть из них вышли на линию в июне 2019 года. Еще два вагона находились на техобслуживании. Оставшиеся три восстановлению не подлежат - они использовались в качестве запчастей.