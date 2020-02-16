Последние новости рубрики Общество
25 февраля 2020 16:53  [338] Карантин по бешенству установлен в Сергаче
25 февраля 2020 16:42  [41] Чемпионат по FIFA-2020 на Sony Play Station 4 состоялся в ТРК "Небо"
25 февраля 2020 16:02  [94] Два из десяти московских трамваев доставили в Нижний Новгород
25 февраля 2020 16:00  [81] Публичные слушания пройдут по вопросу строительства колокольни в Нижегородском кремле
25 февраля 2020 15:31  [126] Создание дополнительных "умных остановок" в Нижнем Новгороде пока не планируется
25 февраля 2020 14:54  [138] Санкт-Петербург-Владивосток: марафонец Максим Егоров добежал до Нижнего Новгорода
25 февраля 2020 14:51  [142] Более стойкий металл использован для "умных остановок" в Нижнем Новгороде
25 февраля 2020 14:29  [759] Строительство дорожной развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде начнется в мае
25 февраля 2020 14:07  [224] Режим "наземного метро" в Сормове могут изменить, если это создаст пробки на дороге
25 февраля 2020 13:15  [176] Работы по благоустройству парка Победы начались в Урене
Общество

Два из десяти московских трамваев доставили в Нижний Новгород

25 февраля 2020 16:02  [94] Общество

Фото: Нижегородэлектротранс

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первые два вагона из второй партии трамваев из Москвы, доставили в Нижний Новгород. Об этом сообщается в группе МП "Нижегородэлектротранс" в соцсети ВКонтакт

Речь идет о двух вагонах из запланированных десяти (модель- 71-619А).

"После оформления документов и обкатки, вагоны выйдут на городские маршруты. Планируется, что они дополнят маршруты по автозаводским линиям – это №№8, 22, 417. Мы будем стремиться уменьшать интервалы движения трамваев на линии. Эти вагоны отличаются тем, что у них электронная система управления, синхронный тяговый двигатель, который позволяет сократить потребление электроэнергии до 30%", - передает слова заместителя начальника трамвайного депо №3 Олега Демичева пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Он также добавил, что предприятие уже подготавливает и стажирует водителей для управления прибывшими из Москвы трамваев.

Ранее сообщалось, что транспортировка вагонов будет проходить за счет "Нижегородэлектротранса" по графику: два вагона в четыре дня. Эти трамваи планируется выпустить на маршруты, обслуживаемые трамвайным депо №3.

Как сообщили в МП "Нижегородэлектротранс", общий срок эксплуатации транспортных средств составляет 16 лет, переданные трамваи откатали только 10, в запасе еще 6 лет. В дальнейшем, чтобы продлить срок службы, можно будет провести капитально-восстановительный ремонт.

Напомним, дума Нижнего Новгорода одобрила принятие в собственность города второй партии московских трамваев в ноябре прошлого года.

Первую партию из 11 трамвайных вагонов Нижний Новгород получил от Москвы на безвозмездной основе в ноябре 2018 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс". Шесть из них вышли на линию в июне 2019 года. Еще два вагона находились на техобслуживании. Оставшиеся три восстановлению не подлежат - они использовались в качестве запчастей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph