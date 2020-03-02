"Вячеслав вместо славы": премьера спектакля "Великий забытый" состоялась в нижегородском театре драмы Культура и отдых

Олег Порох и Петр Зарайский Фото: пресс-служба театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Премьера фантасмагории "Великий забытый" состоялась в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. Горького 3 марта 2020 года. На спектакле присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

За несколько минут место действия поменялось со студии популярной телепередачи до психбольницы, которая в советское время была санаторием. На стенах больницы красуются портреты вождей пролетариата, пространство ограничено характерными прозрачными стенками, а в углу стоит фонтан.

Герой спектакля - телеведущий Олег Порох, который всю жизнь искал славы, доработался до нервного срыва и попал в лечебницу. Хотя главврач констатировал отсутствие у него патологий, Олега Пороха долгое время держат в больнице. "Такое указание сверху", - говорит врач.

(Олег Порох и главврач, фото: пресс-служба театра)

В палате он знакомится с саркастичным пожилым мужчиной, в котором узнает кумира своего детства – артиста Петра Зарайского. В ходе действия зритель узнает, что он не болен, а живет в психбольнице просто потому, что ему некуда больше идти.

Вместе с Зарайским Порох снова учится радоваться жизни, имитируя недоступные им развлечения. Они даже отправляются на рыбалку, где встречают душу гармониста Вячеслава Праваторова, который сейчас лежит в коме.

"Ты ждал славу, так вот она пришла - Слава", - изрекает Петр Зарайский.

Они выпивают вместе "водочки", которая на самом деле является водой, и с тех пор становятся неразлучны.

В спектакле имеется и любовная линия – Олег Порох решает жениться. "Осчастливить" планируется молодую ассистентку режиссерши телепередачи, которая в погоне за самореализацией становится медсестрой. "То ли медсестра, то ли пациентка", - говорит о ней Зарайский.

(Ассистентка режиссерши и главврач, фото: пресс-служба театра)

Реальность в спектакле плотно переплетается с вымыслом. В нем появляются Жана д` Арк, Джонатан Свифт, Мольер и Николай Гоголь, а также умершие матери главных героев, которые плетут нить судьбы. Все они приходят на свадьбу Олега Пороха. Главврач на время становится ангелом. Порох проходит символическое крещение и стреляется с Зарайским на дуэли. Но за всем этим стоит настоящая история ранее популярных, а ныне забытых героев сцены.

Напомним, что режиссером выступил автор пьесы Родион Овчинников.

В спектакле заняты также артисты театра: Олег Шапков, Юрий Котов, Александр Сучков, Наталья Кузнецова, Мария Мельникова, Николай Смирнов, Александр Мамаев, Павел Ушаков, Александр Лапшов, Маргарита Алашеева, Тамара Кириллова, Маргарита Юрьева.

Ранее сообщалось, что в текущем 222 сезоне с нижегородскими актерами будет работать режиссер Родион Овчинников, который поставит пьесу с предварительными названиями "Кто мы?" или "Где мы?". Однако, название было выбрано иным.

СПРАВКА:

Родион Овчинников (Москва) – режиссер, актер и драматург, заслуженный артист России. Его пьесы идут в Санкт-Петербурге и в Москве (в "Современнике", Театре им. Ермоловой, в Театре им. Вахтангова, театре Сатиры).

В Нижегородском театре драмы им. М. Горького режиссер поставил спектакль "Три романса о любви" по произведениям Петрушевской, Злотникова и Распутина.

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