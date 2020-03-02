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Общество

Нижегородки отдали более миллиона рублей за снятие "порчи"

05 марта 2020 15:49  [333] Общество

Нижегородки отдали более миллиона рублей за снятие "порчи". Об этом сообщили в городской прокуратуре 5 марта 2020 года.

Прокуратурой города утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Челябинской области и 31-летней жительницы Нижнего Новгорода. Они обвиняются в совершении 2 преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в октябре 2019 года злоумышленницы путем обмана, под предлогом проведения обряда по снятию порчи, похитили у двух нижегородок имущество на общую сумму более 1 млн рублей.

Для того чтобы убедить в своих способностях, проводился фокус с куриным яйцом, которое заворачивали в платок и передавали потерпевшим. Раздавив его, женщины видели черные пятна на яйце, что, по словам преступниц, подтверждало факт наличия порчи.

Далее проходил специальный обряд, были отданы денежные средства и ювелирные украшения якобы с последующим их возвратом под предлогом заговора. После получения имущества, злоумышленницы скрывались.

В ходе обыска проведенного по месту жительства обвиняемых обнаружены и изъяты деньги (половина похищенного), а также часть ювелирных изделий.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд.

Максимальное наказание – 6 лет лишения свободы.

В феврале этого года двух женщин осудили на год условно за снятие порчи с продавца магазина в Ветлуге. В октябре прошлого года пенсионерка из Нижнего Новгорода отдала псевдоцелительницам 80 тысяч рублей и 5 тысяч евро. Незнакомые женщины сказали 78-летней жительнице Московского района, что с нее нужно снять порчу и осуществили якобы обряд исцеления, за что потерпевшая и заплатила мошенницам такую сумму.

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