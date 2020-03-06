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Политика

Нижегородская Дума готова рассмотреть предложение администрации о возврате части парка "Швейцария" в ОТОП

11 марта 2020 13:44  [80] Политика

Нижегородская Дума готова рассмотреть предложение администрации о возврате части парка "Швейцария" в перечень озелененных территорий общего пользования (ОТОП). Депутаты приняли решение об изменении границ парка решением №12 от 29 января 2020 года.

В аппарате Думы сообщили, что основанием для пересмотра решения Гордумы должна стать инициатива заказчика документов, определяющих развитие парка - администрации Нижнего Новгорода. На 11 марта 2020 года подобная инициатива в Думу Нижнего Новгорода не поступала.

Представленная ранее администрацией Нижнего Новгорода концепция развития парка "Швейцария" предполагала возведение объектов инфраструктуры, под которые и было предусмотрено выделение земельных участков в объеме, необходимом для прохождения государственной экспертизы. Сейчас выполненная документация по планировке территории парка отклонена и направлена на доработку.

В случае, если городская администрация пересмотрит прежнюю концепцию с учетом пожеланий экспертного сообщества, жителей города и предложит новый вариант, Дума Нижнего Новгорода готова рассмотреть изменения в Перечень озелененных территорий общего пользования. Добавим, что когда депутаты голосовали за изменение границ в январе этого года, то 34 человека проголосовали "за", не голосовали – четверо, при этом не было ни одного голоса "против".

Напомним, рабочую группу по парку "Швейцария" утвердили в Нижнем Новгороде.

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