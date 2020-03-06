Двадцать премьер ожидается на Сахаровском фестивале Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двадцать премьер ожидается на Сахаровском фестивале, который будет проходить в Нижнем Новгороде с 20 мая по 10 июня. Об этом сообщила художественный руководитель-директор Нижегородской филармонии Ольга Томина в ходе пресс-конференции 11 марта 2020 года.

Среди показов состоятся как нижегородские премьеры, так и российского и даже мирового масштаба.

Сенсацией фестиваля станет реконструированный авторский концерт Людвига ван Бетховена, состоявшийся в Вене 22 декабря 1808 года. Продолжительность концерта – 4 часа.

Ольга Томина отметила, что в антракты, которых будет два, зрители смогут отдохнуть в холлах филармонии и погулять по Кремлю. Практика многочасовых концертов часто используется в Европе, и позволяет зрителям погрузиться в происходящее. К тому же программа концерта 1808 года, составленная Бетховеном, длилась именно столько времени.

Мировой премьерой станет исполнение Академическим симфоническим оркестром вальса-фантазии Спрэтли "If ever" ("Если когда-нибудь") в рамках Дня Великобритании 29 мая.

В рамках Дней Нидерландов в "Арсенале" 6 июня планируется мультимедийный проект "INSIDE-OUT", мэппинг-шоу "LIGHT-UP COLLECTIVE", выступление Эрика Босграфа (блок-флейта, Нидерланды) и Ивана Бушуева (флейта, электроника, Москва). Это также значится в разделе мировые и российские премьеры.

Впервые в России нижегородцы в исполнении Эрика Босграфа, Александры Кореневой и академического оркестра услышат композиции: Файна "At the Gate" ("У ворот"), Йетса "Recorder Concerto" для блок-флейты и оркестра и "Заговор Клавдия Цивилиса", Вивальди "Времена года" для блок-флейты, струнного оркестра и клавесина, Цупаки "Skia" и "Первая жалоба Экави", Феннесси "Серебро — это слезы луны".

Премьерным станет совместное выступление Дениса Мацуева (фортепиано), Сергея Крылова (скрипка) и Александра Рамма (виолончель).

Кроме того, Ольга Томина отметила концерт-спектакль по сценарию Сергея Соловьева "Как хороши, как свежи были розы" об истории любви Ивана Тургенева и Полины Виардо. В постановке прозвучит музыка Шопена, Сати, Шварца и Десятникова.

Продажа билетов на фестиваль откроется 15 марта в 10:00. Билеты можно купить как через интернет, так и в кассе филармонии. Для удобства нижегородцев будет работать электронная очередь, а в нижнем фойе они смогут попить чаю и отдохнуть.

Фестиваль откроет череду мероприятий, посвященных столетию Андрея Сахарова.

В 2021 году филармония планирует серию концертов "по заявкам Андрея Сахарова", куда войдут его любимые произведения. Также планируется спектакль о жизни ученого с участием актера Евгения Князева.

С полной программой фестиваля можно познакомиться здесь.

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