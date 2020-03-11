Мэрия утверждает, что бесплатное питание в нижегородских школах введут с 1 сентября Общество

Фото: администрация г. Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода утверждает, что бесплатное горячее питание для первоклассников в нижегородских школах ведут с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на заместителя мэра Любовь Сачкову.

Им будут обеспечены около 14,5 тысяч учеников.

"В этом году департамент образования провел мониторинг состояния пищеблоков всех образовательных организаций города и выявил, что для того, чтобы привести наши пищеблоки и столовые в должный вид, провести косметический ремонт необходимо около 51 млн рублей по всем школам Нижнего Новгорода. Часть ремонтных работ будет выполнена в 2020 году в рамках выделенного финансирования при подготовке к новому учебному году. Кроме этого, администрацией города образовательным организациям в 2020 году выделено финансирование в размере 83 176,17 тысяч рублей на закупку оборудования, в том числе на обновление оборудования пищеблока", - рассказала Любовь Сачкова в ходе инспекции столовой школы №45.

Она добавила, что мэр Владимир Панов поставил задачу - своевременно во всех школах провести процесс организации питания для всех ребят начальной школы с 1 сентября 2020 года на бесплатной основе.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области направит 700 млн рублей на бесплатное питание учеников начальной школы.

Напомним, выступая перед Федеральным собранием, президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы (1-4 классы) не позднее 1 сентября 2023 года.