Благоустройство Александровского сада предполагает восстановление сцены-ракушки Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Концепция благоустройства Александровского сада в Нижнем Новгороде предполагает восстановление сцены-ракушки. Об этом сообщила представитель архитектурного бюро "Wowhaus" Екатерина Спорыхина на презентации концепции благоустройства Верхневолжской набережной и Александровского сада 12 марта 2020 года.

Главной идеей концепции стало восстановление центров притяжения жителей, которые существовали ранее. Это – коммерческий клуб, летняя эстрада "Ракушка", беседка и павильон. Сцену планируется восстановить, на месте остальных объектов - разместить другие яркие объекты.

Александровский сад планируется разделить на три уровня: видовой (соединен с площадью у памятника Чкалову), событийный (средний ярус) и прогулочный (до Нижневолжской набережной).

На видовом уровне проектировщики делают акцент на национальной идентичности, используя малые архитектурные формы, стилизованные под народное творчество. Эта тема отражается и в предполагаемых покрытиях.

(презентация концепции, фото: НИА "Нижний Новгород")

На основном уровне планируется несколько навесов и павильонов, а также игровых площадок. Здесь и на прогулочном уровне, внимание уделено природным формам.

(презентация концепции, фото: НИА "Нижний Новгород")

Одной из проблем разработчики концепции считают транспортную недоступность сада. Из предложений – создание системы пешеходных, беговых и велодорожек по всей территории.

Так с Верхневолжской набережной планируется оборудовать ряд пологих спусков в сад. От НГТУ им. Алексеева по склону организовать пандус, на территории которого расположатся кафе и игровая площадка.

(Пандус. фото: НИА "Нижний Новгород")

Таким же образом планируется соединить Александровский сад с Нижневолжской набережной, организовать пешеходный переход.

Двустороннюю велодорожку планируется сделать на Георгиевском съезде за счет сужения проезжей части. Сеть велодорожек Александровского сада будет соединены с велодорожками Верхне- и Нижневолжской набережной.

Все спуски будут подсвечиваться.

Ранее сообщалось, что нижегородцы хотят в Александровском саду слушать музыку и кататься на санках.