Слушать музыку, танцевать и кататься на санках хотят нижегородцы на Верхневолжской набережной Культура и отдых

Фото: с туристического портала Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Слушать музыку, танцевать и кататься на санках хотят нижегородцы на Верхневолжской набережной. Об этом они заявили на проектном семинаре, который проходил в Доме архитектора 31 октября 2019 года.

Как пояснила директор института урбанистики Нижнего Новгорода Зоя Рюрикова, семинар проводится для того, чтобы составить общественное техническое задание для разработки концепции благоустройства Верхневолжской набережной и Александровского сада.

"В ближайшем будущем планируется благоустройство Верхневолжской набережной и Александровского сада, и очень важно понимать, как это сделать. Территория очень сложная, там нужны исследования, просто так не подойдешь. Если концепция и проект будут подготовлены за зимний период, мы надеемся, что в 2020 году уже начнутся работы", - сказала она.

По ее словам, деньги на благоустройство пространств в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода могут быть выделены из регионального бюджета.

"Проходите, не останавливайтесь"

Участники семинара единогласно отметили "недружелюбность" этих пространств. Пожилая жительница Верхневолжской набережной заявила, что Александровский сад сейчас - "мертвая зона". Она вспомнила, как в детстве каталась со склонов набережной на санках и попросила предоставить современным детям такую возможность. Она предложила организовать там прокатные станции спортивного инвентаря, а летом даже устраивать однодневные-двухдневные кемпинги.

Другая нижегородка, которая работает на Верхневолжской набережной, рассказала, что до этого момента набережной "в ее жизни не было". Она сказала, что девизом этого места всегда считала: "Проходите, не останавливайтесь". Вспоминая свое студенчество, она отметила, что в Александровском саду всегда было темно и собирались нетрезвые компании. Ее предложением было организовать эти пространства таким образом, чтобы там было приятно и безопасно находиться.

Еще один местный житель назвал Верхневолжскую набережную "сковородкой". По его мнению, на ней не хватает озеленения. Для комфортной прогулки нужна тень – считает мужчина. Он также считает необходимым возродить ракушку для концертов в Александровском саду, чтобы "над Волгой звучала музыка". Его поддержал историк Алексей Давыдов, правда, по его мнению, концерты духового оркестра можно устраивать прямо на набережной. Также он предложил устраивать там танцы.

Неизвестная история

Нижегородцы отметили, что, находясь на исторической территории, люди зачастую ничего не знают о ней. Поэтому, считают жители, нужно установить на набережной информационные таблички с экскурсами в историю.

Кроме того, они высказали предложение организовать декоративную подсветку исторических зданий. А сотрудник музея Нижегородской лаборатории - выделить их цветной травой на склоне, высадив ее в форме логотипов музеев. Его личной просьбой было перенести памятник Михаилу Бонч-Бруевич к зданию музея, чтобы информация у людей воспринималась в комплексе.

Зоя Рюрикова вынесла на обсуждение участников семинара установку на набережной не памятников с "кладбищенской эстетикой", а инсталляций, обыгрывающих тематику музеев. Идея вызвала разногласия, но в результате была все же поддержана.

(фото с туристического портала Нижегородской области)

Удобство и безопасность

На семинаре также звучали более приземленные предложения. В частности, местные жители попросили выкопать электрокабель, который проходит по газону и проложить его под дорогой. Отказаться от брусчатки, поскольку это покрытие промокает, и люди боятся оползня или повторения истории с Чкаловской лестницей. Разделить велосипедную и пешеходную дорожки, установить лежачие полицейские и туалеты.