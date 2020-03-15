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Общество

Памятник Минину и Пожарскому планируется передать в областную собственность для реконструкции к юбилею Нижнего Новгорода

16 марта 2020 13:05  [68] Общество

Фото: с сайта wikipedia.org/wiki/

Памятник Минину и Пожарскому планируется передать в областную собственность для реконструкции к юбилею Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в проекте решения Думы. Депутаты будут голосовать по данному вопросу на заседании 25 марта 2020 года.

В частности, в региональную собственность планируется передать участок автомобильной дороги и земельный участок (под автомобильную дорогу) площадью 2309 кв.м от Кремлевской стены около Ивановской башни до пер.Кожевенный; а также памятник Минину и Пожарскому и участок вокруг памятника в районе площади Народного единства.

Инициатор: министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Цель: реконструкция объектов к 800-летию Нижнего Новгорода.

Напомним, еще три здания планируется передать в областную собственность для восстановления к юбилею города (ул.Большая Печерская, 21 - "Дом В.М. Рукавишникова", ул.Ильинская, 64 - "Дом Н.П. Котельникова, 1870 г." и ДК им.В.И.Ленина).

Напомним также, что в марте этого года завершилась реставрация памятника Минину на главной площади города.

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