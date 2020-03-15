Еще три здания планируется передать в областную собственность для восстановления к 800-летию Нижнего Новгорода Экономика

Еще три здания планируется передать из городской в областную собственность для восстановления к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в проектах решения Думы. Депутаты будут голосовать по данным вопросам на заседании 25 марта 2020 года.

В частности, направление предложение о передаче в область нежилого одноэтажного здания площадью 721,4 по адресу: ул.Большая Печерская, 21 ("Дом В.М. Рукавишникова") и земельного участка общей площадью 1 тысяча кв.м.

Цель: восстановление, реконструкция, реставрация объекта культурного наследия и создание на его базе "Дома Дружбы" в рамках подготовки к празднованию юбилейной даты.

Также планируется передать из города в область нежилое двухэтажное здание площадью 359 кв.м по адресу: ул.Ильинская, 64 ("Дом Н.П. Котельникова, 1870 г.") и земельный участок под ним общей площадью 335 кв.м.

Цель: восстановление и реконструкция объекта культурного наследия в рамках подготовки к 800-летию.

Кроме того, здание Дворца культуры им.В.И.Ленина с прилегающей территорией также предлагается передать в областную собственность.

Инициатор во всех трех случаях: министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Почти 70 ОКН к 800-летию

Объекты включены или планируются к включению в план основных мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию. Финансирование ремонта зданий будет осуществляться из федерального и областного бюджетов.

К примеру, здание бывшего музея нижегородской интеллигенции и еще пятнадцать городских объектов отреставрируют.

Также запланированы реставрация Кремля, строительство фуникулера и преображение парка "Швейцария".