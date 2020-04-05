Детские сады Нижнего Новгорода не будут работать до конца месяца Общество

Детские сады Нижнего Новгорода не будут работать до конца месяца. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

С 6 по 30 апреля там объявлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

"В шести из восьми районах города работают дежурные группы для детей работников предприятий, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом президента Российской Федерации, указом губернатора Нижегородской области, по решению администрации города Нижнего Новгорода", – напомнили в департаменте.

По всем вопросам работы дежурных групп можно обращаться по телефону горячей линии департамента образования: 8 (800) 222-04-89 (нажать 4).

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о продлении всеобщих нерабочих дней до конца апреля.

Ранее сообщалось, что открытие детских садов будет осуществляться в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в районах и городских округах по решению администрации муниципального района (городского округа), принятому по предложению оперативного штаба муниципального образования.