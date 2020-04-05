Нижегородский театр им.Пушкина опубликовал онлайн-репетицию оперы "Свадьба Фигаро" Культура и отдых

Нижегородский государственный театр оперы и балета им. А.С. Пушкина опубликовал фрагменты репетиции оперы "Свадьба Фигаро". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области в ежедневном дайджесте дистанционных мероприятий.

"Свадьба Фигаро" станет первой оперной премьерой театра после смены руководства.

Опера будет исполняться на итальянском языке. Для того, чтобы произведение звучало на должном уровне, руководство театра пригласило известного коуча по вокалу на итальянском языке Джанлука Пальюзо. Русский перевод партий будет транслироваться на табло в виде бегущей строки. Также на это табло планируется выводить видео с четырех камер, которые установят на сцене. Они будут фокусироваться на мелких деталях, важных для сюжета.

Музыка Моцарта в спектакле прозвучит максимально приближенно к ее историческому исполнению. Дирижер будет руководить оркестром из-за клавесина, как это делал Моцарт.

Главные партии в премьерном спектакле исполнят солисты Нижегородской оперы, а также приглашенные артисты.

С фрагментами репетиции можно познакомиться на сайте театра.

Кроме того, 6 и 7 апреля Нижегородский государственный художественный музей проведет онлайн-экскурсию "Классицизм в русской живописи", Музыкальное училище им. М.А.Балакирева будет транслировать лекцию о композиторе Галине Уствольской, а Театр юного зрителя запустит телевизионный проект "Классики".

Напомним, 5 апреля региональное министерство культуры запустило ежедневный дайджест дистанционных мероприятий.

"Сейчас как в стране в целом, так и в Нижегородской области, все культурные учреждения активно осваивают дистанционные форматы работы. Многие нижегородские театры, музеи и библиотеки организовывают бесплатные виртуальные экскурсии, трансляции спектаклей, концертов и лекций. Учитывая то, что сейчас на самоизоляции находятся все нижегородские школьники и студенты, важным составляющим онлайн-проектов становится именно образовательный контент", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.