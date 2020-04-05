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Общество

Нижегородские школы определили порядок работы в формате дистанционного обучения

06 апреля 2020 13:48  [572] Общество

Каждая нижегородская школа определила свой порядок работы в формате дистанционного обучения. Об этом сообщили в департаменте образования Нижнего Новгорода.

Напомним, школы начинают дистанционное обучение с 6 апреля.

Как сообщили в департаменте, дистанционный формат не предполагает урока в классическом понимании.

"Скорее, это учебное занятие, которое должно соответствовать всем требованиям СанПиН. Работа в дистанционном формате – это не 6-8 часов за компьютером и масса домашних заданий. Дистанционная работа – это самостоятельная работа школьников, которая тщательно спланирована учителем и выполняется под его руководством", - пояснили в ведомстве.

Школы определили технологический и ресурсный инструментарий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Учебные заведения города отдали свое предпочтение платформам: Дневник.ру; Учи.ру; Я Класс; Фоксфорд; Интернет урок; Google Classroom; РЭШ; Мобильное электронное образование, Школьная цифровая платформа Сбербанка и т.д. Для организации вебинаров остановили свой выбор на ZOOM, Skype, MS Teams.

В городском департаменте образования особо отметили, что при наличии технических проблем, родителям необходимо обратиться к администрации школы, чтобы учителя разработали индивидуальный маршрут обучения для таких ребят. Телефоны для этого опубликованы на сайте школ в разделе "Дистанционное обучение".

Также в департаменте образования ежедневно работает горячая линия для родителей по телефону: 8 (800) 222-04-89.

Напомним, детские сады Нижнего Новгорода не будут работать до конца месяца. С 6 по 30 апреля там объявлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Также закрыты учреждения дополнительного образования.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рассказал, как организовать рабочее место для школьника дома.

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