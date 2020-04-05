НПАТ увеличит число автобусов на ряде маршрутов Общество

"Нижегородпассажиравтотранс" с 7 апреля увеличит количество автобусов на ряде маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Данные маршруты частично или полностью дублируют маршруты Т-14, Т-79, Т-89, Т-63, Т-92 и Т-39, о временном прекращении перевозок по которым предупредил ООО "Лидер-Транс". По информации администрации Нижнего Новгорода, на отменяемых маршрутах работало 12 автобусов средней вместимости.

Решение муниципального предприятия согласовано с министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Напомним, что в связи с объявлением нерабочими дней с 6 по 30 апреля и уменьшившимся пассажиропотоком был сокращен на 15-20% выход подвижного состава пассажирских автобусов. Общественный транспорт работает в режиме выходного дня. При этом благодаря тому, что на дорогах нет пробок, автобусы проходят рейс быстрее, и интервал их движения практически не изменился.