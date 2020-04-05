Особняк на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде продается почти за 300 млн рублей Бизнес

Фото: с сайта gipernn.ru

Особняк на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде продается почти за 300 млн рублей. Как сообщается на сайте Gipernn, особняк купца Миловидова представляет собой трехэтажное здание с цоколем. Ранее использовалось как жилое помещение.

В настоящее время, согласно одобренному архитектурному проекту, была произведена реконструкция здания под гостиницу 4 звезды. Готовность реконструкции 85%.

Площадь здания 2 208 кв.м., земельный участок – 1 245 кв.м. Материал стен кирпич. Перекрытия – монолит, железобетон. Высота потолков 4,3 м.

Во дворе здания построены заезд в подземную парковку и собственная газовая котельная.

Фото: с сайта gipernn.ru

Запроектировано 48 гостиничных номеров, ресторан, бильярдная, административные и технические помещения, два лифта.

Внутри здания сохранена в хорошем состоянии старинная купеческая лестница.

Согласно проекту, площадь здания увеличивается на 2 этажа до 3 819 кв. м.

Архитектурный проект здания прошел Государственную вневедомственную экспертизу. Получены все необходимые для реконструкции разрешительные документы.

Особняк купца Миловидова был построен в 1850-х годах, в 2000 году был перестроен.