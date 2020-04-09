Ограду нижегородского парка "Швейцария" планируется отреставрировать Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Ограду и входные группы нижегородского парка "Швейцария" планируется отреставрировать. Как сообщили в пресс-службе правительства региона 9 апреля 2020 года, объект культурного наследия отреставрируют в рамках комплексного благоустройства.

"Планируется выполнить все необходимые работы для предотвращения дальнейшего разрушения этого уникального объекта культурного наследия. Будет восстановлен его исторический облик 50-х годов. Сейчас, к сожалению, он находится в неудовлетворительном состоянии: разрушены штукатурные и окрасочные покрытия входов и столбов ограды, под цоколем ограждения отсутствуют фундаменты, повреждены крыши над входными группами, по всему периметру отсутствует отмостка, вертикальная и горизонтальная гидроизоляция", – рассказал заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно проекту, на существующей ограде полностью заменят бетонные столбы и частично – кирпичные. Также будут восстановлены их декоративные элементы. Под цоколь ограждения выложат фундамент с гидроизоляцией. По всему периметру отреставрируют металлические детали решеток, восполнят утраченные зренья.

На входных группах будут снесены примыкающие к ним временные пристройки. Все фасады будут отреставрированы: на них заменят исторически недостоверные двери и окна, восстановят лестницы и кровлю, организуют водостоки. Дополнительный вход организуют на месте самовольно организованного прохода в районе остановки "Батумская".

Проектом предусмотрено приспособление входных групп для маломобильных граждан: будут установлены пандусы и тактильная плитка. Все работы планируется завершить в 2021 году.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что бережное восстановление объектов культурного наследия – необходимое условие при благоустройстве территорий к юбилею Нижнего Новгорода.

Напомним, пространство с 11 игровыми детскими зонами должно появиться в нижегородском парке "Швейцария".

Ранее сообщалось о том, что Нижегородская Дума готова рассмотреть предложение администрации о возврате части парка "Швейцария" в перечень озелененных территорий общего пользования (ОТОП).