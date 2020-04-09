Дома в нижегородском квартале улиц Славянская-Студеная стали объектами культурного наследия Общество

Дома в нижегородском квартале улиц Славянская-Студеная стали статусными объектами культурного наследия (ОКН). Ранее эти дома были только выявленным ОКН. Все они находятся в историческом квартале церкви Трех Святителей. Об этом сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Речь идет о доме причта церкви Трех Святителей (ул. Славянская, 1), жилых домах на Славянской, 2, 3а, 4а, 4а литера б и Студеной, 45а; а также главном доме усадьбы крестьянина А.Н. Седова на Студеной, 49/6.

Фото: из сообщества "СпасГрад" соцсети Facebook (ул.Славянская, 1)

Фото: Марина Чуфарина (ул.Славянская, 2)

Фото: Марина Чуфарина (ул.Славянская, 3)

Фото: из сообщества "СпасГрад" соцсети Facebook (ул.Славянская, 4а)

Фото: из сообщества "СпасГрад" соцсети Facebook (ул.Студеная 49/6)

Добавим, что выявленными объектами культурного наследия шесть из этих домов по улицам Славянской и Студеной стали два года назад благодаря нижегородским градозащитникам. Потребовалось два года, чтобы они были включены в реестр ОКН.

Отметим, что год назад нижегородская епархия планировала строить келейный корпус для нижегородского подворья Дивеевского монастыря на месте старинного дома № 2 по ул. Славянской. Но ввиду того, что теперь дом – статусный ОКН, строить здесь нельзя.

"Район церкви Трех Святителей – это интереснейший фрагмент городской застройки XIX – начала XX века и с точки зрения нижегородской истории, и как образец деревянного зодчества. Сохранением этого самобытного уголка Нижнего Новгорода много лет занимались градозащитники. Ту ценность, которую нижегородцы чувствуют интуитивно, подтвердили эксперты. На основании их выводов было принято законное решение о включении этих зданий в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве объектов регионального значения", - сказал руководитель управления государственной охраны ОКН Нижегородской области Григорий Меламед.

Теперь, когда дома стали полноценными ОКН, запрещен их снос и другие действия, которые могут нанести зданиям вред (проведение земляных работ, прокладка коммуникаций наземным способом и на фасадах зданий, капитальное строительство, размещение на зданиях рекламных конструкций).

Разрешены работы по реставрации домов и их адаптации к современному использованию.

Напомним, дом, отремонтированный движением "Том Сойер Фест Нижний Новгород", передают в областную собственность. Отметим, что здание находится по адресу: ул.Короленко, 18. Он также относится к кварталу церкви Трех Святителей.

Помимо Короленко,18 из городской в региональную собственность передаются еще пять объектов культурного наследия. Речь идет о жилых домах второй половины XIX – начала XX века, находящиеся на улице Студеной (дом №45), на улице Славянской (дома №3 и №4А) и на улице Короленко (дома №38 и №40). Это позволит привлекать средства областного бюджета на ремонт домов. Из городского бюджета средства на эти цели не выделялись.