Дом, отремонтированный движением "Том Сойер Фест Нижний Новгород", передают в областную собственность Общество

Дом, отремонтированный движением "Том Сойер Фест Нижний Новгород", передают в областную собственность. Отметим, что здание находится по адресу: ул.Короленко, 18.

Депутаты нижегородской Думы согласовали передачу этого здания и других объектов культурного наследия из городской в областную собственность. Решение было принято в ходе заочного голосования. Добавим, что ранее профильная комиссия Думы также поддержала данное предложение.



Помимо Короленко,18 в региональную собственность передаются еще пять объектов культурного наследия. Речь идет о жилых домах второй половины XIX – начала XX века, находящиеся на улице Студеной (дом №45), на улице Славянской (дома №3 и №4А) и на улице Короленко (дома №38 и №40).

Напомним, в августе-сентябре 2018 года в Нижнем Новгороде прошел первый сезон фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест". Был отремонтирован названный выше дом № 18 по ул.Короленко.

Здание по-прежнему пустует, хотя координаторы делают все для того, чтобы дом не разрушался, пытаются приспособить его под различные проекты, в том числе в октябре прошлого года в доме была организована выставка находок "Встреча историй". Также проводятся просветительские мероприятия, посвященные популяризации историко-культурного наследия, к примеру проектная сессия "Наследие. Новая жизнь".

Кроме того, волонтеры совместно с жильцами отремонтировали еще три дома в 2019 году в том же квартале улиц Короленко-Славянская-Новая.

Также в министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области будут направлены предложения о передаче из города в область следующих объектов: ДК им. Ленина, дом Н.П. Котельникова, усадьба В.М. Рукавишникова, памятник Минину и Пожарскому на площади Народного единства, автодорога по Ивановскому съезду и Чкаловская лестница.