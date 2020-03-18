Последние новости рубрики Общество
27 марта 2020 14:50  [416] Продуктовые магазины и аптеки будут работать в Нижегородской области с 28 марта по 5 апреля
27 марта 2020 14:38  [70] Нижний Новгород получит 30 московских троллейбусов
27 марта 2020 14:30  [69] ЕРКЦ Нижегородской области полностью переходит на дистанционное обслуживание на следующей неделе
27 марта 2020 14:29  [71] Нижегородский водоканал переходит на усиленный режим работы
27 марта 2020 14:24  [106] "ТНС энерго НН" приостанавливает работу
27 марта 2020 14:18  [97] Глеб Никитин договорился о сохранении ж/д переезда в Неклюдово
27 марта 2020 13:58  [99] Дом, отремонтированный движением "Том Сойер Фест Нижний Новгород", передают в областную собственность
27 марта 2020 13:34  [512] Нижегородские власти станут выдавать продуктовые наборы детям с дистанционным обучением
27 марта 2020 13:21  [122] АПЗ принял участие в создании социальных роботов "Фили" и "Маши"
27 марта 2020 12:32  [533] АПЗ помог приобрести физиотерапевтический аппарат для местной больницы
Общество

Дом, отремонтированный движением "Том Сойер Фест Нижний Новгород", передают в областную собственность

27 марта 2020 13:58  [99] Общество

Фото: с сайта tsfnn.ru

Дом, отремонтированный движением "Том Сойер Фест Нижний Новгород", передают в областную собственность. Отметим, что здание находится по адресу: ул.Короленко, 18.

Депутаты нижегородской Думы согласовали передачу этого здания и других объектов культурного наследия из городской в областную собственность. Решение было принято в ходе заочного голосования. Добавим, что ранее профильная комиссия Думы также поддержала данное предложение.

Помимо Короленко,18 в региональную собственность передаются еще пять объектов культурного наследия. Речь идет о жилых домах второй половины XIX – начала XX века, находящиеся на улице Студеной (дом №45), на улице Славянской (дома №3 и №4А) и на улице Короленко (дома №38 и №40).

Напомним, в августе-сентябре 2018 года в Нижнем Новгороде прошел первый сезон фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест". Был отремонтирован названный выше дом № 18 по ул.Короленко.

Здание по-прежнему пустует, хотя координаторы делают все для того, чтобы дом не разрушался, пытаются приспособить его под различные проекты, в том числе в октябре прошлого года в доме была организована выставка находок "Встреча историй". Также проводятся просветительские мероприятия, посвященные популяризации историко-культурного наследия, к примеру проектная сессия "Наследие. Новая жизнь".

Кроме того, волонтеры совместно с жильцами отремонтировали еще три дома в 2019 году в том же квартале улиц Короленко-Славянская-Новая.

Также в министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области будут направлены предложения о передаче из города в область следующих объектов: ДК им. Ленина, дом Н.П. Котельникова, усадьба В.М. Рукавишникова, памятник Минину и Пожарскому на площади Народного единства, автодорога по Ивановскому съезду и Чкаловская лестница.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Мебельный базар-с февраля 2020
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph