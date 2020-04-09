Сотрудников "Сормовского парка" заставляли в нерабочие дни оформлять отпуск за свой счет

Фото:
Сотрудников ООО "Сормовский парк" принуждали к оформлению отпусков на период нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным, без сохранения заработной платы. Об этом сообщает трудовая инспекция по Нижегородской области.
По информации государственной инспекции труда, в противном случае сотрудникам парка предлагали написать заявления об увольнении.
Компании выдано предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.
Ранее с такой же проблемой столкнулись сотрудники ООО "Мило Клуб" и АО "Гостиничный Комплекс "ОКА".
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+