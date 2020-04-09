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Происшествия

Сотрудников "Сормовского парка" заставляли в нерабочие дни оформлять отпуск за свой счет

17 апреля 2020 14:34  [108] Происшествия

Фото: с сайта парка

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сотрудников ООО "Сормовский парк" принуждали к оформлению отпусков на период нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным, без сохранения заработной платы. Об этом сообщает трудовая инспекция по Нижегородской области.

По информации государственной инспекции труда, в противном случае сотрудникам парка предлагали написать заявления об увольнении.

Компании выдано предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.

Ранее с такой же проблемой столкнулись сотрудники ООО "Мило Клуб" и АО "Гостиничный Комплекс "ОКА".

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