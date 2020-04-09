Минтранс прекратил действие свидетельств на нижегородских маршрутах Т-14, Т-39, Т-63, Т-79, Т-89, Т-92 и Т-71 Общество

Региональный минтранс прекратил действие свидетельств на нижегородских маршрутах Т-14, Т-39, Т-63, Т-79, Т-89, Т-92 и Т-71 с 23 апреля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Как сообщили в минтрансе, в течение более трех дней подряд на маршрутах Т-14, Т-39, Т-63, Т-79, Т-89 и Т-92 в областном центре не было ни одного автобуса. Это стало основанием для прекращения действия свидетельств, выданных частным перевозчикам на право работать на данных маршрутах: ООО "Лидер-Транс" и иным участникам договора простого товарищества - ООО "Победа-НН", ИП Каргин Д.В. и ИП Каргин В.В.

Эти перевозчики в свое время выиграли на торгах единый лот, включающий в себя и маршрут Т-71. Поэтому автоматически было прекращено действие свидетельства на право перевозок по этому маршруту.

Маршруты:

Т-14 "Автовокзал "Щербинки" – Улица Деловая";

Т-39 "АО "Лазурь" – Микрорайон Седьмое небо";

Т-63 "Южное шоссе – Улица Бориса Корнилова";

Т-79 "Станция "Петряевка" – Автовокзал "Щербинки";

Т-89 "Поселок Новая стройка – Автовокзал "Щербинки";

Т-92 "Микрорайон Бурнаковский – Микрорайон "Цветы";

Т-71 "Улица Федосеенко – площадь Свободы".

МП "Нижегородпассажиравтотранс" по поручению регионального министерства транспорта и автомобильных дорог оперативно увеличит подвижной состав на маршрутах, дублирующих Т-71 в Нижнем Новгороде. Новые конкурсы на обслуживание семи маршрутов будут объявлены в соответствии с законодательством в течение 180 дней.

"Мы понимаем, что пассажиропоток уменьшился, и это повлекло за собой снижение доходов у частных перевозчиков. Министерство транспорта рассматривает различные варианты мер поддержки сферы транспорта. Но это справедливо по отношению к тем предприятиям, которые со своей стороны выполняют взятые на себя обязательства", - сказал и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

В марте этого года сообщалось, что нижегородская прокуратура проверит обоснованность тарифов на Т-71.

Ранее также сообщалось, что нижегородский минтранс отзывает подтверждение на работу у нижегородского перевозчика ИП Мещеряковой.