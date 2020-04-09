Последние новости рубрики Общество
25 апреля 2020 15:50  [323] НПАТ переходит на "антикризисное" расписание
25 апреля 2020 15:11  [309] Уже 40: коронавирус зафиксировали еще в одном районе Нижегородской области
25 апреля 2020 14:01  [772] Всего 1214: еще 118 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области
25 апреля 2020 13:23  [146] Более 40 тысяч нижегородцев нарушили режим самоизоляции с 10 апреля
25 апреля 2020 12:49  [239] Памятки по дистанционной оплате ЖКУ будут размещать в подъездах нижегородских домов
25 апреля 2020 09:15  [204] Подрядчика для развязки на Циолковского начнут выбирать со следующей недели
25 апреля 2020 00:01  [555] Жесткие ограничения из-за COVID-19 могут продлить еще на один инкубационный период (ВИДЕО)
24 апреля 2020 20:38  [521] Нижний сегодня: главные события дня
24 апреля 2020 20:06  [3268] Областное родительское собрание состоится в онлайн-формате 25 апреля
24 апреля 2020 18:23  [260] Факты нарушения карантина можно будет отследить на "Карте жителя Нижегородской области"
Общество

НПАТ переходит на "антикризисное" расписание

25 апреля 2020 15:50  [323] Общество

"Нижегородпассажиравтотранс" поменяет расписание, чтобы увеличить количество автобусов в часы пик с 28 апреля 2020 года. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Новое "антикризисное" расписание будет составлено с учетом режима самоизоляции. График работы предполагает, в отличие от ныне действующего воскресного расписания, сокращение интервалов движения социальных автобусов в утренние и вечерние часы пик и минимальное количество общественного транспорта на маршрутах в межпиковое время.

Напомним, ранее, в связи с заявлением президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях, был выпущен отдельный документ, регламентирующий, в том числе, работу общественного транспорта. С учетом снижения пассажиропотока на 80%, общественный транспорт в регионе работал в апреле в режиме выходного дня.

"В сложившейся ситуации было необходимо отрегулировать работу пассажирского транспорта, чтобы его количество на дорогах соответствовало потребностям людей, с учетом обязательного соблюдения требований режима повышенной готовности. Иными словами, наша задача - сделать так, чтобы городские автобусы не были переполненными, и при этом их не нужно было ждать по часу. Проанализировав пассажиропоток, приняли решение перераспределить подвижной состав социальных автобусов в сторону их увеличения в часы пик", - рассказал и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

Кроме того, Нижегородпассажиравтотранс увеличит количество единиц подвижного состава на маршрутах социальных автобусов А-8, А-35, А-90 и А-95. Все эти маршруты дублируют маршрут Т-71, который был отменен из-за прекращения действия свидетельства у перевозчика.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph