НПАТ переходит на "антикризисное" расписание Общество

"Нижегородпассажиравтотранс" поменяет расписание, чтобы увеличить количество автобусов в часы пик с 28 апреля 2020 года. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Новое "антикризисное" расписание будет составлено с учетом режима самоизоляции. График работы предполагает, в отличие от ныне действующего воскресного расписания, сокращение интервалов движения социальных автобусов в утренние и вечерние часы пик и минимальное количество общественного транспорта на маршрутах в межпиковое время.

Напомним, ранее, в связи с заявлением президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях, был выпущен отдельный документ, регламентирующий, в том числе, работу общественного транспорта. С учетом снижения пассажиропотока на 80%, общественный транспорт в регионе работал в апреле в режиме выходного дня.

"В сложившейся ситуации было необходимо отрегулировать работу пассажирского транспорта, чтобы его количество на дорогах соответствовало потребностям людей, с учетом обязательного соблюдения требований режима повышенной готовности. Иными словами, наша задача - сделать так, чтобы городские автобусы не были переполненными, и при этом их не нужно было ждать по часу. Проанализировав пассажиропоток, приняли решение перераспределить подвижной состав социальных автобусов в сторону их увеличения в часы пик", - рассказал и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

Кроме того, Нижегородпассажиравтотранс увеличит количество единиц подвижного состава на маршрутах социальных автобусов А-8, А-35, А-90 и А-95. Все эти маршруты дублируют маршрут Т-71, который был отменен из-за прекращения действия свидетельства у перевозчика.