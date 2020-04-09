"Не бойтесь пропустить заполненную маршрутку, за ней скоро придет следующая", - Дмитрий Панкратов Общество

"Мы просим пассажиров пользоваться масками в общественном транспорте и не заходить в автобус, если они видят, что к остановке он подходит уже заполненным. Не бойтесь пропустить заполненную маршрутку, за ней скоро придет следующая", - заявил директор ООО "Мещеряков и К" Дмитрий Панкратов.

По его словам, после восстановления подтверждения на право работы на маршруте Т-67 ИП Мещерякова было принято решение увеличить количество автобусов на линии в часы пик. Это позволит регулировать число пассажиров в салоне, не нарушая требования указа губернатора Нижегородской области о работе в условиях повышенной готовности.

"Решение минтранса об отзыве подтверждения было неприятным для нас, но справедливым. Сейчас все нарушения устранены: автобусы на конечных остановках проходят санитарную обработку, закуплены дезинфицирующие средства, водителям мы раздали медицинские маски, в салонах расклеили информационные материалы и нанесли разметку. Сотрудники прошли инструктаж. Мы понимаем, что сегодня непростая ситуация для всей страны, и готовы работать, делая всё возможное для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - сказал Дмитрий Панкратов.

Напомним, нижегородский минтранс отозвал подтверждение на работу у перевозчика ИП Мещеряковой 20 апреля, но уже 24 апреля после повторной проверки подтверждение перевозчику было возвращено.