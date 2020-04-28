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Общество

Более 4,4 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области

29 апреля 2020 11:53  [192] Общество

За период с 10 по 28 апреля 2020 года в Нижегородской области за нарушение режима повышенной готовности сотрудники полиции, органы исполнительной власти и местного самоуправления составили 4425 протоколов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Большинство протоколов – 3982 – оформлено в отношении граждан, 374 – в отношении юридических лиц, в том числе представителей малого и среднего бизнеса. 3115 протоколов направлено в суд, из них рассмотрено 199 и наложено более 1 млн рублей штрафов. В основном проверяющие ограничились профилактическими беседами.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что контроль за соблюдением режима повышенной готовности будет усиливаться. Сейчас подтвердить необходимость выхода из дома можно либо с помощью QR-кода, либо по номеру заявки, полученному по телефону: 8-800-4444-112.

"Те, кто сознательно нарушают установленные нормы и правила, подвергают риску жизни своих сограждан. Наша задача – как можно быстрее пройти период роста заболеваемости. Поэтому о безопасности сейчас должен думать каждый", - подчеркнул Глеб Никитин.

По состоянию на 29 апреля коронавирус официально выявлен 1 794 человека. Из них выздоровели 184 человека, умерли 12 человек.

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