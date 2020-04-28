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Общество

Два участника хоровода в Стригинском бору Нижнего Новгорода пойдут под суд

29 апреля 2020 14:38  [239] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Два участника хоровода в Стригинском бору Нижнего Новгорода пойдут под суд. Об этом сообщили в пресс-службе региональном ГУ МВД 29 апреля 2020 года.

Накануне в отдел полиции № 1 были доставлены четыре человека. В ходе проверки установлено, что двое из них являются участниками массового гуляния в Стригинском бору, которое было организовано в прошлое воскресенье, 26 апреля.

Еще двое граждан были привлечены в административной ответственности, так как находились в общественном месте в нарушение ограничений, установленных Указом Губернатора № 27 от 13 марта 2020 года.

Полиция составила протоколы по ст.20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Материалы направлены в суд.

Ранее, доследственная проверка была организована по информации о хороводе в Стригинском бору.

Отметим, что в соцсети ВКонтакте, в группе "Типичный Нижний Новгород", опубликовано соответствующее видео.

Всего на данный момент составлено более 4,4 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции в Нижегородской области. В основном проверяющие ограничиваются профилактическими беседами, реже - штрафами.

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