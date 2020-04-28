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Общество

Запрет на посещение нижегородских храмов продлен до 11 мая

30 апреля 2020 15:02  [704] Общество

Запрет на посещение нижегородских храмов продлен до 11 мая 2020 года. Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, с 1 по 11 мая во всех храмах и монастырях Нижегородской епархии богослужения будут совершаться при участии только клира, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо. Ранее запрет действовал до конца апреля.

Согласно предписанию, полученному Нижегородской епархией от руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области – главного государственного санитарного врача по Нижегородской области Наталии Кучеренко, с 1 по 11 мая (с возможным продлением) прихожане не смогут посещать службы в храмах и монастырях Нижегородской епархии.

Прямые эфиры богослужений из кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского транслируются на паломническо-туристическом портале "Серафимова земля". С графиком трансляций можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.

Напомним, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов до особого благословения в связи со сложной эпидемической обстановкой.

Напомним также, что другие ограничения введены в Нижегородской области на майские праздники.

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