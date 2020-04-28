Нижегородский маршрут Т-24 вернется на линию 2 мая Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородский маршрут Т-24 вернется на линию 2 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Представители регионального министерства транспорта и автомобильных дорог провели повторную проверку перевозчика, обслуживающего маршрут Т-24, и приняли решение возобновить подтверждение на право деятельности перевозчика в условиях повышенной готовности.

Работа транспортной компании была приостановлена накануне из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Перевозчик подтвердил, что выявленные в ходе рейда нарушения устранены: в салонах проводится дезинфекция пола, кресел и поручней после каждого рейса, водители получили необходимое количество медицинских масок, в транспорте размещены информационные материалы о необходимости соблюдения эпидемиологических требований и нанесена ограничительная разметка согласно схеме размещения пассажиров.

"Сегодня мы убедились, что выявленные ранее нарушения устранены. Автобусы чистые, дезинфицирующие средства и медицинские маски в наличии. Принято решение о восстановлении перевозчику электронного подтверждения на право осуществления деятельности в условиях повышенной готовности", - сказал и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

По словам представителя перевозчика, обслуживающего маршрут Т-24, все вопросы об организации санитарной обработки автобусов были решены за сутки: сотрудники транспортного предприятия получили четкие инструкции, компания приобрела в необходимом количестве дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. Уже 2 мая весь подвижной состав выйдет в рейс.

Напомним, что аналогичная ситуация была с Т-67. У перевозчика приостановили действие разрешения, при этом было увеличено количество муниципальных автобусов, которые дублируют этот маршрут, чтобы предпринятая мера не сказалась на пассажирах. Спустя несколько дней перевозчик исправил все выявленные в ходе рейда нарушения, была проведена повторная проверка, подтверждение на право работы возвращено, все 25 автобусов Т-67 вернулись на линию.