Пермский край поддержал марафон "Наш День Победы" Культура и отдых

Пермский край поддержал марафон "Наш День Победы" 2 мая 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Артисты и музыканты из Прикамья приняли эстафету от творческих коллективов Нижегородской области в рамках акции "Наш День Победы", инициированной аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Песенный марафон объединяет жителей всех регионов Поволжья в единый народный коллектив.

Песню "День Победы" исполнили 20 артистов хора Пермской хоровой капеллы мальчиков совместно с солистами Пермского театра оперы и балета - Натальей Кирилловой, Владимиром Тайсаевым, Эдуардом Морозовым. Музыкальное сопровождение осуществили 48 музыкантов Оркестра русских народных инструментов Пермской краевой филармонии под управлением художественного руководителя и дирижера Галины Токаревой.

Съемки видеоролика проходили в памятных местах города и в Большом концертном зале филармонии в марте этого года до введения в регионе режима самоизоляции.

Песня Давида Тухманова и Владимира Харитонова "День Победы" выбрана не случайно. Она передает и величие подвига нашего народа, и боль утраты родных людей, и благодарность за героизм миллионов соотечественников, которые отдали свои жизни ради будущей мирной жизни. Для песни "День Победы" этот год тоже юбилейный: ровно 45 лет назад она была исполнена впервые.

Весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли многие города Пермского края. Из Перми на фронт отправлялись авиадвигатели, пороха, пушки. Из Кунгура – сапоги (каждый 3-й боец был одет в кунгурские сапоги), из Лысьвы – каски: с 1942 года этот завод стал единственным в СССР производителем касок для советских солдат. Для фронта работали шахтеры Кизеловского угольного бассейна, металлурги Чусового и Нытвы, нефтяники Краснокамска, химики Верхнекамья. В Молотовской области была крупная госпитальная база, небольшие города и села принимали эвакуированных из Ленинграда.

"Моя бабушка по маминой линии – Регина Генриховна – была блокадницей. Когда-то, прожив до 42 года в Петербурге, ее вывезли по льду Ладожского озера в Кемеровскую область. Бабушка часто вспоминала, как они, истощенные, ехали в набитом вагоне поезда тот самый путь из Питера на Кузбасс. Поэтому, что значат для меня песни Победы, я не смогу даже передать… Наверное, вся музыка, которая говорит нам о том времени, для меня особенно трепетна и близка. Когда поешь эти песни, тяжело побороть в себе комок, который подступает к горлу. Это стоит особых усилий, но это необходимо. Я надеюсь, что в момент, когда люди слышат эти песни, они переосмысливают свою жизнь – в память о тех, кто сражался ради будущих поколений", - вспоминает солистка Пермского театра оперы и балета Наталья Кириллова.

Оба коллектива известны не только в Пермском крае, но и за его пределами. Оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии – один из самых ярких и любимых публикой коллективов. В нынешнем сезоне оркестр отмечает 35-летие. Основатель оркестра – заслуженный деятель искусств РФ, профессор Виктор Салин. Запись ролика была сделана видеостудией Пермской филармонии.

Своим выступлением Пермский край передает эстафету Саратовской области и поздравляет жителей всей России с 75-летием Великой Победы.

Видеоролики можно посмотреть в эфирах региональных телекомпаний, а также в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм по хештегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.

Напомним, акция "Наш День Победы" стартовала 25 апреля в Республике Мордовия. Регионы-участники ежедневно передают друг другу эстафету, исполняя известную песню "День Победы" в Год памяти и славы. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В День Победы, 9 мая, легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне.

Напомним также, что Республика Татарстан приняла эстафету песенного марафона "Наш День Победы" 30 апреля, Самара - 29 апреля, Башкортостан - 28 апреля, Удмуртия - 27 апреля.