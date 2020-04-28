Последние новости рубрики Общество
03 мая 2020 13:45  [244] Первая сделка по президентской программе поддержки строительной отрасли заключена в Нижегородской области
03 мая 2020 12:30  [446] Антилидерами по коронавирусу стали Ленинский и Нижегородский районы
03 мая 2020 10:54  [863] Всего 2695 человек: новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Нижегородской области
03 мая 2020 07:00  [329] Огород на балконе: что можно вырастить в квартире?
02 мая 2020 20:15  [1993] Павлово, Выкса, Починки и Кулебаки закрыты на карантин
02 мая 2020 17:14  [4722] Около 70 нижегородцев вернутся в Россию до 7 мая
02 мая 2020 13:28  [1011] Случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы в 6 районах Нижегородской области
02 мая 2020 12:09  [2478] Всего 2443 человека: новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Нижегородской области
02 мая 2020 11:11  [641] "Почти 85 тысяч человек сдали тесты на коронавирус в Нижегородской области", - Глеб Никитин
02 мая 2020 10:44  [361] Нижегородцы оформили почти 6 млн заявок на выход из дома за апрель
Общество

Проверки на дорогах Нижегородской области усилены в майские праздники

02 мая 2020 09:15  [1847] Общество

Проверки на дорогах Нижегородской области усилены в майские праздники. Как сообщили в пресс-службе правительства региона 2 мая 2020 года, сотрудники ГИБДД привлекают к административной ответственности водителей, не соблюдающих правила получения разрешений на передвижение на личном транспорте или в такси.

Поручение обеспечить жесткий контроль режима самоизоляции в майские праздники дал всем уполномоченным органам губернатор Глеб Никитин.

"Я прошу всех соблюдать необходимые меры безопасности и помнить об ответственности и за себя, и за близких", - отметил глава региона.

В первый день мая сотрудники ДПС организовали проверку на автодорогах областного центра, в том числе на пр.Ленина и пр.Гагарина. Некоторые водители не предоставили сотрудникам правопорядка QR-коды или заявки, подтверждающие право перемещения по городу в период режима повышенной готовности. В отношении нарушителей составлялись административные протоколы. Размер 1-30 тысяч рублей и определяется по решению суда.

Как уже сообщалось, оформить QR-код, подтверждающий право выхода из дома или передвижения на общественном, личном транспорте, на такси в период действия режима повышенной готовности, можно на портале nn-card.ru или с помощью приложения "Карта жителя Нижегородской области", а также по телефону: 8 800-4444-112.

29 апреля Глеб Никитин внес изменения в Указ "О введении режима повышенной готовности", которые устанавливают особый порядок передвижения лиц и транспортных средств по территории региона. Вместе с тем для жителей расширен перечень поводов для получения заявок на выход на улицу: помимо выходов в магазин за покупками или в аптеку (не чаще 1 раза в день), визита к родственникам, которым требуется помощь в условиях самоизоляции, выгула собак, выбрасывания бытовых отходов, жители могут 1 раз в день совершать часовые прогулки, в том числе для занятий спортом, но на расстоянии не более 300 метров от дома.

Антилидерами по коронавирусу по-прежнему остаются Нижний Новгород, Дивеевский и Павловский районы.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph