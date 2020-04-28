Проверки на дорогах Нижегородской области усилены в майские праздники Общество

Проверки на дорогах Нижегородской области усилены в майские праздники. Как сообщили в пресс-службе правительства региона 2 мая 2020 года, сотрудники ГИБДД привлекают к административной ответственности водителей, не соблюдающих правила получения разрешений на передвижение на личном транспорте или в такси.

Поручение обеспечить жесткий контроль режима самоизоляции в майские праздники дал всем уполномоченным органам губернатор Глеб Никитин.

"Я прошу всех соблюдать необходимые меры безопасности и помнить об ответственности и за себя, и за близких", - отметил глава региона.

В первый день мая сотрудники ДПС организовали проверку на автодорогах областного центра, в том числе на пр.Ленина и пр.Гагарина. Некоторые водители не предоставили сотрудникам правопорядка QR-коды или заявки, подтверждающие право перемещения по городу в период режима повышенной готовности. В отношении нарушителей составлялись административные протоколы. Размер 1-30 тысяч рублей и определяется по решению суда.

Как уже сообщалось, оформить QR-код, подтверждающий право выхода из дома или передвижения на общественном, личном транспорте, на такси в период действия режима повышенной готовности, можно на портале nn-card.ru или с помощью приложения "Карта жителя Нижегородской области", а также по телефону: 8 800-4444-112.

29 апреля Глеб Никитин внес изменения в Указ "О введении режима повышенной готовности", которые устанавливают особый порядок передвижения лиц и транспортных средств по территории региона. Вместе с тем для жителей расширен перечень поводов для получения заявок на выход на улицу: помимо выходов в магазин за покупками или в аптеку (не чаще 1 раза в день), визита к родственникам, которым требуется помощь в условиях самоизоляции, выгула собак, выбрасывания бытовых отходов, жители могут 1 раз в день совершать часовые прогулки, в том числе для занятий спортом, но на расстоянии не более 300 метров от дома.

Антилидерами по коронавирусу по-прежнему остаются Нижний Новгород, Дивеевский и Павловский районы.