Всего 2695 человек: новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Нижегородской области Общество

По состоянию на 3 мая 2020 года, в Нижегородской области подтверждено еще 252 случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, официально заболели 2 695 человек, выздоровели 350 человек.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что прирост количества заражений напрямую связан с уровнем самоизоляции.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, в регионе зафиксировано ещё 2 летальных случая: женщина 1951 г.р. и мужчина 1961 г.р. Анамнез у них был отягощен хроническими заболеваниями. Таким образом, по состоянию на 3 мая, от коронавируса в регионе умерли 16 человек, ранее было 14 человек.

Напомним, со 2 мая на карантин закрыты: Починки (Починковский район), Выкса, Павлово и рабочий поселок Тумботино (Павловский район), Кулебаки и рабочий поселок Гремячево (г.о.г.Кулебаки), рабочий поселок Мухтолово (Ардатовский район). В селе Дивеево карантин введен 25 апреля.

Запрещен въезд на территории данных населенных пунктов и муниципальных образований лиц, не проживающих в нем. Также запрещается выезд граждан. Исключения - для сотрудников экстренных служб и организаций, поставляющих продукцию первой необходимости, а также лиц, разрешение которым выдают муниципальные комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"Практически во всех населённых пунктах, где вводится карантин, во-первых, работают важные для региона предприятия и организации, во-вторых, достаточно высокий уровень миграции. Несмотря на все ограничения туда за последние недели активно приезжали люди из других регионов и Нижнего Новгорода, что привело к возникновению локальных очагов заболевания", - сказал глава региона.

По состоянию на 3 мая, в России зарегистрировано 134 687 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 16 639 человек; умерли 1 280 человек.