Нижегородские депутаты рассмотрят отставку Владимира Панова 6 мая Политика

Депутаты Думы Нижнего Новгорода рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города Владимира Панова на внеочередном заседании 6 мая 2020 года. Об этом сообщается на сайте Гордумы.

Заседание пройдет дистанционно в режиме видеоконференции. Начало в 10:00.

Докладчиком выступит сам Владимир Панов.

Напомним, что он был избран главой Нижнего Новгорода в январе 2018 года.

СПРАВКА:

Владимир Александрович Панов родился 10 октября 1975 года в г. Горький. В 1997 году окончил экономический факультет ННГУ им. Лобачевского. Кандидат экономических наук. Являлся председателем совета директоров минераловатного завода России ОАО "Минвата", а также владельцем сети Milo Group. С 2004 по 2016 год был совладельцем ЗАО "Кофебук", в 2007-2014 годах - председателем совета директоров ООО "Строительные материалы".

В 2006-2007 годах Панов был главой МСУ г.Кстово. С 2010 по 2016 год был депутатом Думы Нижнего Новгорода, в 2016 году был избран депутатом Госдумы РФ. С 2015 года — председатель регионального отделения ООО "Опора России". До декабря 2017 года был членом генерального совета партии "Единая Россия".