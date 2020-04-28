Наталия Казачкова покинула пост первого замглавы Нижнего Новгорода Политика

Наталия Казачкова покинула пост первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода в связи с переходом на другую работу. Как сообщили в пресс-службе администрации города, последний день работы Наталии Казачковой был 30 апреля 2020 года.

СПРАВКА:

Наталия Владимировна Казачкова родилась 25 ноября 1972 года.

В 1995 году окончила Волжскую государственную академию водного транспорта по специальности "Гидротехническое строительство", в 1998 году – Нижегородский юридический институт МВД РФ по специальности "Юриспруденция".

С 1995 по 2003 год работала по специальности на различных должностях в системе ГЖД.

С 2003 года находится на государственной службе.

В 2005-2006 годов была помощником губернатора Нижегородской области по земельно-имущественным вопросам.

С 2006 года – первый заместитель министра инвестиционной политики Нижегородской области.

В августе 2010 года назначена министром инвестиционной политики Нижегородской области. С декабря 2012 года – заместитель губернатора Нижегородской области, в 2014-2015 годах – министр инвестиционной политики.

С июля 2015 года по сентябрь 2016 года – министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области.

Имеет классный чин государственной гражданской службы Нижегородской области "Государственный советник Нижегородской области 1 класса".

С декабря 2016 года назначена исполняющим обязанности заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. Напомним, Наталию Казачкову назначил нижегородский сити-менеджер Сергей Белов.

С января 2017 года – заместитель главы администрации Нижнего Новгорода. Позднее – первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода. В ее ведение, как зама по соцвопросам, были переданы комитет по управлению городским имуществом (КУГИ) и департамент правового обеспечения - из ведения заместителя по экономике Ирины Кудрявцевой и непосредственного подчинения сити-менеджеру соответственно.

Позднее за Казачковой были закреплены КУГИ, управление экологии, департамент финансов и управление по инвестиционной политике.

Отметим, в июле 2018 года, со ссылкой на источник, сообщалось, что Наталия Казачкова была намерена покинуть свой пост в связи с переходом на работу в правительство Подмосковья.