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Александр Смирнов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области по собственному желанию.
Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, это связано с тем, что с 7 мая заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов будет совмещать свою должность заместителя губернатора с должностью министра здравоохранения региона.
Как отметил Глеб Никитин, данные кадровые преобразования связаны с необходимостью работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Главный врач Борской ЦРБ Александр Смирнов стал главой минздрава Нижегородской области в октябре прошлого года.
Теперь он снова возвращается в Борскую центральную районную больницу, где будет работать в должности главного врача.
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