Александр Смирнов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области Политика

Фото: из соцсети Facebook, Андрей Вовк

Александр Смирнов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области по собственному желанию.

Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, это связано с тем, что с 7 мая заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов будет совмещать свою должность заместителя губернатора с должностью министра здравоохранения региона.

Как отметил Глеб Никитин, данные кадровые преобразования связаны с необходимостью работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Главный врач Борской ЦРБ Александр Смирнов стал главой минздрава Нижегородской области в октябре прошлого года.

Теперь он снова возвращается в Борскую центральную районную больницу, где будет работать в должности главного врача.