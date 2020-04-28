Давид Мелик-Гусейнов совместит должности замгубернатора и министра здравоохранения Нижегородской области Политика

С 7 мая заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов будет совмещать свою должность замгубернатора с должностью министра здравоохранения региона. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Александр Смирнов покидает пост министра здравоохранения по собственному желанию.

Как отметил Глеб Никитин, данные кадровые преобразования связаны с необходимостью работы в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"Обязанности министра здравоохранения предполагают сейчас постоянные разъезды по медицинским учреждениям, занятым борьбой с коронавирусом. Риск заразиться даже при соблюдении всех мер предосторожности очень высок. Поэтому нам важно максимально обезопасить людей, которые входят в группу риска. Александр Владимирович обладает колоссальным управленческим опытом, но разумнее сейчас было бы использовать его навыки для концентрации на определенном участке работы. Мы обсудили наиболее оптимальные варианты решения данной задачи и остановились на его возвращении в Борскую ЦРБ в качестве главного врача. Обязательно будем взаимодействовать и консультироваться с ним по общерегиональным вопросам", - сказал Глеб Никитин.

"Давид Валерьевич выполняет сейчас просто колоссальный объем работы. Уверен, что, обладая серьезным опытом в сфере здравоохранения, он справится с поставленными задачами в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Абсолютный приоритет для нас всех – здоровье нижегородцев", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов был назначен заместителем губернатора по социальной политике 4 марта этого года. На этом посту Давид Мелик-Гусейнов курирует министерство здравоохранения; министерство образования, науки и молодежной политики; министерство социальной политики, управление по труду и занятости населения.

Глеб Никитин назначил экс-главного врача Борской ЦРБ Александра Смирнова главой минздрава Нижегородской области в октябре прошлого года.