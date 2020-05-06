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Политика

Надежда Преподобная покидает пост министра культуры Нижегородской области

06 мая 2020 19:27  [247] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Надежда Преподобная покидает пост министра культуры Нижегородской области. Эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства региона 6 мая 2020 года.

Переход на другую работу состоится после майских праздников. О дате будет сообщено дополнительно.

Журналист Андрей Вовк рассказал о том, что она покидает свой пост в связи с переходом в федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный Республиканский Центр экспертизы и сертификации в области охраны и реставрации памятников истории и культуры "Росгосэкспертиза" (подведомственное учреждение министерства культуры России).

Напомним, Надежда Преподобная была назначена министром культуры Нижегородской области в октябре 2018 года.

До этого она работала в должности руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Нижегородской области (УГООКН НО). Она сменила на этом посту Владимира Хохлова.

Ранее она работала в должности замминистра экологии региона.

СПРАВКА:

Надежда Александровна Преподобная родилась в городе Горьком. Окончила Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского по специальности "Юриспруденция". Начинала трудовую деятельность в Нижегородской областной коллегии адвокатов. С 2007 года работала в правительстве Нижегородской области: занимала должность начальника управления в министерстве инвестиционной политики, заместителя министра экологии и природных ресурсов. Действительный государственный советник Нижегородской области I класса.

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