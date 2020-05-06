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Общество

Семь нижегородцев скончались от коронавируса

07 мая 2020 11:30  [182] Общество

Семь нижегородцев скончались от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на замгубернатора Давида Мелик-Гусейнова.

Таким образом, число летальных случаев возросло до 23.

У женщины 1973 года рождения течение коронавирусной инфекции было осложнено сахарным диабетом и гипертонией, у женщины 1955 года рождения – хронической сердечной недостаточностью и сахарным диабетом, еще у одной погибшей нижегородки 1961 года рождения - сахарным диабетом второго типа, у женщины 1946 года рождения – ишемической болезнью сердца.

Мужчины 69 лет и 67 лет страдали хронической ишемической болезнью сердца, еще один мужчина 69 лет - хронической обструктивной болезнью легких.

Напомним, по состоянию на 7 мая в Нижегородской области зарегистрировано 3610 случаев заражения коронавирусом. Еще 4 131 человек в Нижегородской области находится под наблюдением врачей, 15-ти из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.

 

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