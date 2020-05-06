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Общество

Более 500 заболевших коронавирусом нижегородцев выздоровели

07 мая 2020 12:02  [78] Общество

По данным на 7 мая, 510 заразившихся коронавирусом выздоровели в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, из 3 610 заболевших 1 827 человек проходят лечение амбулаторно, то есть, заболевание протекает у них в легкой форме или бессимптомно.

"Выявлять таких заболевших нам помогает увеличение количества тестирований на коронавирус. На сегодня самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. Мы входим в топ-15 регионов страны по абсолютному количеству проведенных тестов на коронавирус, а по показателю на 100 тысяч населения занимаем 23-е место среди субъектов Российской Федерации", - добавил губернатор Нижегородской области.

По словам Глеба Никитина, под наблюдением сейчас находится еще 4 131 человек, 15-ти из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.

Напомним, что 99 339 человек прошли тестирование на коронавирусную инфекцию в Нижегородской области.

 

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